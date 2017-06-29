Меню
Фильмы
Какой бюджет у фильма Тодоровского «Большой»? (2017)
Какой бюджет у фильма Тодоровского «Большой»? (2017)
Почемучка
29 июня 2017
Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Бюджет фильма «Большой» (2017) составил, по предварительным данным, 372 миллиона рублей или 6,5 миллионов долларов, в прокате при этом картина заработала 4 миллиона долларов.
бюджет фильма
Большой
драма, балет
2017, Россия
7.0
Авторизация по e-mail