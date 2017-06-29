Меню
Какой бюджет у фильма Тодоровского «Большой»? (2017)

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Бюджет фильма «Большой» (2017) составил, по предварительным данным, 372 миллиона рублей или 6,5 миллионов долларов, в прокате при этом картина заработала 4 миллиона долларов.
Упоминающиеся фильмы и сериалы

Большой
Большой драма, балет
2017, Россия
7.0
