Фильмы
Какой бюджет у фильма «Пираты Карибского моря 5» (2017)?
Какой бюджет у фильма «Пираты Карибского моря 5» (2017)?
Почемучка
29 июня 2017
Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Бюджет фильма «Пираты Карибского моря 5: Мертвецы не рассказывают сказки» (2017) составил 230 миллионов долларов, в прокате при этом картина заработала 677 миллионов долларов.
бюджет фильма
Джонни Депп
Johnny Depp
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
комедия, фэнтези, боевик, приключения
2017, США
7.0
Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины
приключения, боевик
2003, США
8.0
