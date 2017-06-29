Меню
Какой бюджет у фильма «Пираты Карибского моря 5» (2017)?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Бюджет фильма «Пираты Карибского моря 5: Мертвецы не рассказывают сказки» (2017) составил 230 миллионов долларов, в прокате при этом картина заработала 677 миллионов долларов.
Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки комедия, фэнтези, боевик, приключения
2017, США
7.0
Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины
Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины приключения, боевик
2003, США
8.0
