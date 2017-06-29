Меню
Фильмы
Какой бюджет у фильма «Пираты Карибского моря 3»?
Какой бюджет у фильма «Пираты Карибского моря 3»?
Почемучка
29 июня 2017
Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Бюджет фильма «Пираты Карибского моря 3: На краю света» (2007) с Джонни Деппом в главной роли составил 300 миллионов долларов, в прокате при этом картина заработала 963 миллиона долларов.
бюджет фильма
Какой бюджет у фильма «Троя»?
Какой бюджет у фильма «Прочь»?
Какой бюджет у фильма «Титаник»?
Какой бюджет у фильма «Звездные войны»?
Какой бюджет у фильма «Т 34»?
Джонни Депп
Johnny Depp
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
комедия, фэнтези, боевик, приключения
2017, США
7.0
Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины
приключения, боевик
2003, США
8.0
Авторизация по e-mail