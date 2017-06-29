Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Какой бюджет у фильма «Матильда»?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Бюджет нашумевшей исторической драмы «Матильда», дата премьеры которой – 25 октября 2017, составил весьма внушительные даже по современным меркам в отечественном кинематографе 25 миллионов долларов.
Теги: бюджет фильма
Упоминающиеся фильмы и сериалы

Матильда
Матильда драма, биография, триллер
2017, Россия
6.0
