Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Итоги года
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Киноафиша
Спроси Киноафишу
Фильмы
Какой бюджет у фильма «Красавица и чудовище»?
Темы
Новые
Без ответа
Задать вопрос
Какой бюджет у фильма «Красавица и чудовище»?
Задаёт вопрос:
Почемучка
Наш ответ:
Киноафиша
Дата ответа: 29 июня 2017
Бюджет фильма «Красавица и чудовище» (2009) с Эммой Уотсон в главной роли составил 185 миллионов долларов, в прокате при этом картина заработала 566 миллионов долларов.
Теги:
бюджет фильма
Похожие вопросы
Какой бюджет у фильма «Троя»?
Какой бюджет у фильма «Титаник»?
Какой бюджет у фильма «Звездные войны»?
Какой бюджет у фильма «Чужой: Завет»?
Какой бюджет у фильма «Форсаж 8»?
Упоминающиеся фильмы и сериалы
Красавица и чудовище
фэнтези, мелодрама, мюзикл
2017, США
7.0
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
Вконтакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
Не получается купить билет через приложение
1 комментарий
Когда выйдет 2 сезон сериала "Герои старшей школы"?
3 комментария
Когда выйдет второй сезон сериала «Киберкраш»?
81 комментарий
Виноват не сценарий, а Ниляй: 3 актрисы из «Клюквенного щербета», которые ушли из проекта из-за Фейзы Дживилек
Ела семь раз в день и без хлеба: какой диеты придерживалась Хюррем, чтобы привлекать султана
Для поклонников Стивена Кинга на HBO Max есть 3 идеальных сериала: атмосфера точно, как в книгах короля ужасов
Прибыл Годжо Сатору, но его смели: 7 дней «Магическая битва» была в топе проката – а потом ей утерло нос аниме, собравшее в мире $168 млн
«Совершенно новый проект»: Руперт Гринт готов снова сыграть Рона Уизли, но в Гриффиндоре его больше не ждите
«Муха укусила»: тест на знание цитат Мягкова - угадайте по одной фразе (в этот раз без «Иронии»)
Секрет под шляпой: почему Смоляков скрывает лысину, даже когда не снимается в «Мосгазе»
Худших «Трех мушкетеров» сняли в России, лучших – далеко не в СССР: в топ-10 экранизаций Дюма есть даже дорама, но нет Боярского
«Я понял, что я мазохист»: говорили зрители в ожидании 3-х детективов с оценкой 7.9+ – но вам повезло, уже можете посмотреть залпом
Опять «триста тридцать пять»: всю «глубину глубин» этой шутки из фильма ДМБ понимают лишь знатоки российских законов – вы из таких?
Похоронила мужа, а вскоре и сына: судьбе роковой блондинки из «Бриллиантовой руки» не позавидуешь – цена славы оказалась слишком высока
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667
Авторизация по e-mail