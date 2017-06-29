Меню
Какой бюджет у фильма «Форсаж 8»?
Какой бюджет у фильма «Форсаж 8»?
Дата ответа: 29 июня 2017
Бюджет фильма «Форсаж 8», вышедшего в 2017 году, составил 250 миллионов долларов, при этом в прокате картина суммарно заработала 1,238 миллиарда долларов.
бюджет фильма
Форсаж 8
боевик, триллер, криминал
2017, США
7.0
