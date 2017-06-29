Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Какой бюджет у фильма «Форсаж 5»?

Какой бюджет у фильма «Форсаж 5»?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Бюджет фильма «Форсаж 5», вышедшего в 2011 году, составил 125 миллионов долларов, при этом в прокате картина суммарно заработала 628 миллионов долларов.
