Какой бюджет у фильма «Чужой: Завет»?

Почемучка 29 июня 2017 Дата обновления: 29 июня 2017
Наш ответ:
Бюджет фильма «Чужой: Завет» (2017) с Майклом Фассбендером в главной роли составил 97 миллионов долларов, в прокате при этом картина заработала 227 миллионов долларов.
Теги: бюджет фильма
Упоминающиеся фильмы и сериалы

Чужой: Завет
Чужой: Завет фантастика
2017, США
6.0
