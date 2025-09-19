Какого фильма «Брат 2»?

«Брат 2» — знаменитый фильм Алексея Балабанова, представляющий собой продолжение культового «Брата». В обоих картинах главные роли исполнили Сергей Бодров — младший и Виктор Сухоруков.
Премьера «Брата 2» состоялась в России 11 мая 2000 года. Напомним, что оригинальный «Брат» вышел 12 декабря 1997 года.
После событий первой части Данила Багров встречает своих товарищей по службе в Чечне, став участником телевизионной программы. Неожиданно одного из друзей убивают. Обнаруживается, что у убитого были проблемы из-за брата-хоккеиста, проживающего в США. Данила решает разобраться и вместе со своим старшим братом отправляется в Америку.
