Какого фильма «Брат 2»?

Какого фильма «Брат 2»?

Олег Скрынько 19 сентября 2025 Дата обновления: 19 сентября 2025
Наш ответ:

«Брат 2» — знаменитый фильм Алексея Балабанова, представляющий собой продолжение культового «Брата». В обоих картинах главные роли исполнили Сергей Бодров — младший и Виктор Сухоруков.

Когда вышел фильм?

Премьера «Брата 2» состоялась в России 11 мая 2000 года. Напомним, что оригинальный «Брат» вышел 12 декабря 1997 года.

О чем фильм

После событий первой части Данила Багров встречает своих товарищей по службе в Чечне, став участником телевизионной программы. Неожиданно одного из друзей убивают. Обнаруживается, что у убитого были проблемы из-за брата-хоккеиста, проживающего в США. Данила решает разобраться и вместе со своим старшим братом отправляется в Америку.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Брат 2
Брат 2 боевик, криминал
2000, США / Россия
8.0
Брат
Брат боевик, драма
1997, Россия
8.0
