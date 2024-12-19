Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Какое второе имя у Драко Малфоя?

Какое второе имя у Драко Малфоя?

Олег Скрынько 19 декабря 2024 Дата обновления: 19 декабря 2024
Наш ответ:

Драко Малфой: Наследник чистокровной семьи

Драко Малфой, единственный ребёнок Люциуса Малфоя и Нарциссы Малфой (урождённой Блэк), родился в древней и влиятельной чистокровной магической семье. Его воспитание и окружение были проникнуты гордостью за чистоту крови, традициями семьи и скрытым сожалением о падении Тёмного Лорда.

Полное имя и происхождение

Полное имя Драко Малфоя — Драко Люциус Малфой. Его второе имя, Люциус, дано в честь его отца, который был важной фигурой в магическом обществе и придерживался идеалов чистокровной магической аристократии.

Значение имени

Имя Драко связано с созвездием дракона, что подчёркивает его связь с мифами и символами силы, власти и величия. Это имя также отсылает к латинскому слову draco, означающему «дракон».
Фамилия Малфой происходит от латинского слова maleficus, что переводится как «делать зло» или «зловредный». Такое значение идеально вписывается в образ семьи, окружённой репутацией высокомерия, интриг и приверженности тёмным идеалам.

Детство и окружение

Драко вырос в богатом поместье Малфоев в Уилтшире, окружённый роскошью и постоянными напоминаниями о его исключительности:

  • Он — волшебник, что уже делало его особенным.
  • Он — чистокровный маг, что в глазах его семьи возвышало его над маглорождёнными.
  • Он — Малфой, что означало принадлежность к одной из самых влиятельных и уважаемых семей.

В детстве Драко общался с детьми других чистокровных магов, включая Теодора Нотта и Винсента Крэбба. Эти связи сформировали круг друзей, с которыми он отправился в Хогвартс.

Имя, фамилия и воспитание Драко подчёркивают образ наследника аристократической семьи с высокими амбициями и гордостью за свою принадлежность к чистокровной магической элите.
 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть вторая семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
2011, США / Великобритания
8.0
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая
Гарри Поттер и Дары смерти. Часть первая семейный, фэнтези, драма, мистика, приключения
2010, США / Великобритания
8.0
Гарри Поттер и Принц-Полукровка
Гарри Поттер и Принц-Полукровка фэнтези, семейный, приключения
2008, Великобритания / США
7.0
Гарри Поттер и Орден Феникса
Гарри Поттер и Орден Феникса сказка, семейный, драма, приключения
2007, Великобритания / США
7.0
Гарри Поттер и кубок огня
Гарри Поттер и кубок огня семейный, приключения, триллер, фэнтези, сказка
2005, США / Великобритания
8.0
Гарри Поттер и узник Азкабана
Гарри Поттер и узник Азкабана приключения, семейный, фэнтези
2004, США / Великобритания
8.0
Гарри Поттер и Тайная Комната
Гарри Поттер и Тайная Комната мистика, приключения, сказка, семейный
2002, США / Великобритания / Германия
8.0
Гарри Поттер и философский камень
Гарри Поттер и философский камень приключения, семейный, сказка
2001, Великобритания / США
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
Сценаристы все испортили? Почему фанаты отвернулись от Джихана во втором сезоне «Далекого города»
Козодоева многие полюбили благодаря Миронову: почему Гайдая больше не снимал советского актера?
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше