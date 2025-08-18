Меню
Какое возрастное ограничение у фильма «Робин Гуд» в России?

Какое возрастное ограничение у фильма «Робин Гуд» в России?

Олег Скрынько 18 августа 2025 Дата обновления: 18 августа 2025
Наш ответ:

«Робин Гуд» — приключенческая драма, вышедшая на экраны в 2010 году.

Синопсис гласит:

Это история о метком лучнике из войска Ричарда Львиное Сердце, который поднимается на борьбу с нормандскими завоевателями и со временем превращается в народного героя, вошедшего в легенды под именем Робин Гуд.

Какое возрастное ограничение у фильма «Робин Гуд» в России

Официальный возрастной рейтинг в РФ — 18+.

Как приняли фильм

Над созданием ленты работали именитые люди Голливуда, включая режиссера Ридли Скотта и актера Рассела Кроу, ранее работавшего с постановщиком над легендарным «Гладиатором». Также в ленте появляются Кейт Бланшетт, Уильям Херт, Оскар Айзек и многие другие голливудские знаменитости.

Несмотря на это, фильм не вызвал у критиков особого восторга. У «Робина Гуда» средние оценки, критикуя вторичный сюжет и не самый убедительный экшен. В прокате фильм тоже не стал большим хитом, при бюджете в 200 миллионов долларов собрав в США чуть больше 130 миллионов долларов.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Робин Гуд
Робин Гуд боевик, драма
2010, США
7.0
Гладиатор
Гладиатор приключения, драма, боевик
2000, Великобритания / США
8.0
