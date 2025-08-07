Какое возрастное ограничение у фильма «Пираты Карибского моря: Проклятие чёрной жемчужины» в России?

Наш ответ:

«Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины» — приключенческая кинокартина, вышедшая на экраны в 2003 году. В России ее официальный возрастной рейтинг — 12+, а в США — PG-13.



Напоминаем сюжет. Жизнь бесстрашного и хитроумного капитана Джека Воробья резко меняется, когда его старый враг Барбосса захватывает его корабль — легендарную «Черную Жемчужину», похищает дочь губернатора Элизабет Свонн и нападает на Порт Ройал. Чтобы спасти девушку и вернуть себе судно, Джек объединяется с Уиллом Тернером, кузнецом и давним другом Элизабет. Вместе они отправляются в погоню на быстрейшем корабле британского флота, но за ними следует коммодор Норрингтон, мечтающий не только поймать пиратов, но и жениться на Элизабет. Тем временем выясняется, что Барбосса и его команда прокляты и по ночам превращаются в живых скелетов — снять это проклятие можно лишь вернув украденное золото ацтеков.