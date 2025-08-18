Какое возрастное ограничение у фильма «Марли и я» в России?

«Марли и я» — американская семейная комедия, вышедшая в 2008 году. Главные роли исполнили голливудские звезды Оуэн Уилсон и Дженнифер Энистон.
В российский прокат картина вышла 12 марта 2009 года с возрастным ограничением 18+. Дистрибуцией занималась компания «Двадцатый Век Фокс СНГ».
По сюжету молодой журналист и его жена перебираются в другой город из-за смены работы. Пара строит далеко идущие планы на будущее, мечтая о покупке дома и детях. Однако для начала они решают завести собаку. Неожиданно этот питомец становится для героев серьезнейшим жизненным испытанием.
