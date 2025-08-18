Меню
Какое возрастное ограничение у фильма «Марли и я» в России?

Какое возрастное ограничение у фильма «Марли и я» в России?

Олег Скрынько 18 августа 2025 Дата обновления: 19 августа 2025
Наш ответ:

«Марли и я» — американская семейная комедия, вышедшая в 2008 году. Главные роли исполнили голливудские звезды Оуэн Уилсон и Дженнифер Энистон.

Какое возрастное ограничение у фильма?

В российский прокат картина вышла 12 марта 2009 года с возрастным ограничением 18+. Дистрибуцией занималась компания «Двадцатый Век Фокс СНГ».

О чем фильм

По сюжету молодой журналист и его жена перебираются в другой город из-за смены работы. Пара строит далеко идущие планы на будущее, мечтая о покупке дома и детях. Однако для начала они решают завести собаку. Неожиданно этот питомец становится для героев серьезнейшим жизненным испытанием.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Марли и я
Марли и я комедия
2008, США
7.0
