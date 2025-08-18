Меню
Какое возрастное ограничение у фильма «Малавита» в России?

Какое возрастное ограничение у фильма «Малавита» в России?

Олег Скрынько 18 августа 2025 Дата обновления: 18 августа 2025
Наш ответ:

«Малавита» — комедийный боевик совместного производства Франции, Великобритании и США. Премьера фильма состоялась в 2013 году. Режиссером выступил Люк Бессон. Картина является экранизацией одноименного романа Тонино Бенаквисты.

Какое возрастное ограничение у фильма?

В российский прокат «Малавита» вышла 19 сентября 2013 года с возрастным ограничением 18+. Дистрибуцией занималась компания «Парадиз».

О чем фильм

По сюжету в провинциальном французском городке Шолон-на-Авре поселяется американский писатель по фамилии Блейк вместе со своей семьей и собакой по кличке Малавита. С этого момента спокойно жизни здесь приходит конец. Дело в том, что на самом деле главные герои — бывшие мафиози, которые решили оставить криминальные дела. Во Францию они перебрались по программе защиты свидетелей. Что-то идет не так, потому что в Шолон-на-Авре заявляются нью-йоркские бандиты, жаждущие расправиться со своим бывшим «крестным отцом».

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Малавита
Малавита криминал, драма, триллер
2013, США / Франция
6.0
