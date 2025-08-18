Какое возрастное ограничение у фильма «Малавита» в России?

«Малавита» — комедийный боевик совместного производства Франции, Великобритании и США. Премьера фильма состоялась в 2013 году. Режиссером выступил Люк Бессон. Картина является экранизацией одноименного романа Тонино Бенаквисты.
В российский прокат «Малавита» вышла 19 сентября 2013 года с возрастным ограничением 18+. Дистрибуцией занималась компания «Парадиз».
По сюжету в провинциальном французском городке Шолон-на-Авре поселяется американский писатель по фамилии Блейк вместе со своей семьей и собакой по кличке Малавита. С этого момента спокойно жизни здесь приходит конец. Дело в том, что на самом деле главные герои — бывшие мафиози, которые решили оставить криминальные дела. Во Францию они перебрались по программе защиты свидетелей. Что-то идет не так, потому что в Шолон-на-Авре заявляются нью-йоркские бандиты, жаждущие расправиться со своим бывшим «крестным отцом».
