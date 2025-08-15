Какое возрастное ограничение у фильма «Человек-паук: Возвращение домой» в России?

«Человек-паук: Возвращение домой» — первая часть кинофраншизы про «Человека-паука» в рамках киновселенной Marvel.
Синопсис гласит:
После событий с Мстителями Питер Паркер возвращается к привычной жизни рядом с тётей Мэй, хотя теперь за ним следит и опытный наставник. Тони Старк замечает его способности и берёт юного героя под своё крыло. Но появление опасного Стервятника заставляет Питера доказать, что он готов защищать тех, кто ему дорог.
На данный момент в России у фильма стоит возрастное ограничение 18+.
