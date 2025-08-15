Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Какое ограничение по возрасту у фильма «Техасская резня бензопилой»?

Какое ограничение по возрасту у фильма «Техасская резня бензопилой»?

Олег Скрынько 15 августа 2025 Дата обновления: 15 августа 2025
Наш ответ:

«Техасская резня бензопилой» — культовый слэшер, положивший начало целой франшизе. Оригинальная картина вышла в 1974 году.

Какое возрастное ограничение у фильма?

В Северной Америке картина вышла в прокат с ярлыком R («лицам до 17 лет обязательно присутствие взрослого») из-за обилия сцен с изображением жестокости. В России фильм впервые был показан в кинотеатрах в 2024 году с возрастным ограничением 18+.

О чем фильм

По сюжету девушка Салли, ее брат-инвалид Франклин и их друзья отправляются в техасскую глушь, когда становится известно, что какие-то вандалы осквернили кладбище, где покоится дед Салли и Франклина. По пути ребята заезжают на старую дедовскую ферму. Рядом располагается еще одна ферма. Оказывается, что там обитает семейство, члены которой работают на скотобойне. Но забивают они не только скот.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Техасская резня бензопилой
Техасская резня бензопилой ужасы, триллер, детектив
1974, США
7.0
