Какое ограничение по возрасту у фильма «Техасская резня бензопилой»?

«Техасская резня бензопилой» — культовый слэшер, положивший начало целой франшизе. Оригинальная картина вышла в 1974 году.
В Северной Америке картина вышла в прокат с ярлыком R («лицам до 17 лет обязательно присутствие взрослого») из-за обилия сцен с изображением жестокости. В России фильм впервые был показан в кинотеатрах в 2024 году с возрастным ограничением 18+.
По сюжету девушка Салли, ее брат-инвалид Франклин и их друзья отправляются в техасскую глушь, когда становится известно, что какие-то вандалы осквернили кладбище, где покоится дед Салли и Франклина. По пути ребята заезжают на старую дедовскую ферму. Рядом располагается еще одна ферма. Оказывается, что там обитает семейство, члены которой работают на скотобойне. Но забивают они не только скот.
