Какое ограничение по возрасту у фильма «Смешанные чувства»?

Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось

Человека в шляпе из 3 сезона «Алисы в Пограничье» зря считали Джокером: кто же он на самом деле?

Сценаристы все испортили? Почему фанаты отвернулись от Джихана во втором сезоне «Далекого города»

«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла

Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы

Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна

Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна

«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ

«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»

«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей