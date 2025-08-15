Меню
Какое ограничение по возрасту у фильма «Смешанные чувства»?

Олег Скрынько 15 августа 2025 Дата обновления: 15 августа 2025
Наш ответ:

«Смешанные чувства» — российская комедия с Александром Реввой и Павлом Деревянко, вышедшая в 2014 году.

Какое возрастное ограничение у фильма?

В отечественный прокат картина вышла с возрастным ограничением 18+.

О чем фильм

В центре сюжета — два совершенно не похожих друг на друга героя. Фил — вышедший в тираж эстрадный певец, который был популярен в 90-х и имеет на своем счету лишь одну песню. Петр — педантичный и стеснительный врач, стремящийся построить карьеру. В результате инцидента с электрошока эти двое начинают испытывать чувства друг друга: что ощущает один, то ощущает и другой. В результате веселье Фила нарушает жизненный уклад Петра.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Смешанные чувства
Смешанные чувства комедия
2014, Россия
4.0
