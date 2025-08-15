Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Какое ограничение по возрасту у фильма «Призраки Элоиз»?

Какое ограничение по возрасту у фильма «Призраки Элоиз»?

Олег Скрынько 15 августа 2025 Дата обновления: 15 августа 2025
Наш ответ:

«Призраки Элоиз» — американский хоррор-триллер, вышедший в 2016 году.

Какое возрастное ограничение у фильма?

«Призраки Элоиз» получили в Северной Америке прокатный ярлык R («лицам до 17 лет обязательно присутствие взрослого»). В России картина вышла с возрастным ограничением 18+.

О чем фильм

По сюжету четверо друзей тайно пробираются в заброшенную психиатрическую больницу «Элоиз» с целью отыскать документы, благодаря которым один из героев получит в наследство огромную сумму денег. Однако ребята оказываются в мистической ловушке, где царят устрашающие призраки.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Призраки Элоиз
Призраки Элоиз ужасы, триллер, детектив
2016, США
5.0
