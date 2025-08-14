Меню
Какое ограничение по возрасту у фильма «Как приручить дракона»?

Олег Скрынько 14 августа 2025 Дата обновления: 14 августа 2025
Наш ответ:

«Как приручить дракона» — американский фэнтезийный анимационный фильм, вышедший в 2010 году. В дальнейшем вышли вторая и третья часть. Кроме того, в 2025 году был представлен игровой ремейк оригинального мультфильма.

Какое возрастное ограничение у мультфильма?

В России первая часть «Как приручить дракона» вышла в марте 2010 года с возрастным рейтингом 6+. В США мультик получил возрастной рейтинг PG («рекомендуется присутствие родителей»). Игровой ремейк же имеет ограничение 12+.

О чем мультфильм?

В центре сюжета — юноша Иккинг из племени викингов, который совершенно не разделяет традиции своих сородичей, которые ведут извечную борьбу с драконами. Однажды Иккинг знакомится с драконом Беззубиком и осознает, что это безобидные существа, которые к тому же могут быть верными друзьями.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Как приручить дракона
Как приручить дракона боевик, приключения, семейный
2025, США
8.0
Как приручить дракона
Как приручить дракона анимация, семейный, сказка
2010, США
8.0
