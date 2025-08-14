Меню
Какое ограничение по возрасту у фильма «Фокус»?

Олег Скрынько 14 августа 2025 Дата обновления: 14 августа 2025
Наш ответ:

Существует минимум два фильма под названием «Фокус» — драма 2001 года с Уильямом Х. Мэйси и Лорой Дерн, а также криминальная комедийная драма 2014 года с Уиллом Смитом и Марго Робби.

Какое возрастное ограничение у фильмов?

«Фокус» 2001 года получил в Северной Америке возрастной рейтинг PG-13, то есть «детям до 13 лет просмотр нежелателен». «Фокус» 2014 года вышел в России в 2015 году с возрастным ограничением 18+, а в США — с ярлыком R («лицам до 17 лет обязательно присутствие взрослого»).

О чем фильмы

«Фокус» (2001), действие которого разворачивается во время Второй мировой войны, повествует о 40-летнем клерке Лоренсе Ньюмане, который однажды отказывается принять на работу Гертруду Харт, поскольку считает ее еврейкой. В дальнейшем Лоренс сам остается без работы, поскольку в очках он похож на еврея. Лоренс идет на собеседование в офис, где его встречает Гертруда.

«Фокус» (2014) — история о бывалом аферисте, который влюбляется в девушку, которая только начинает карьеру финансовой мошенницы. В дальнейшем чувства начинают мешать героям в проворачивании преступных схем.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Фокус
Фокус комедия
2015, США
7.0
