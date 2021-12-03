Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Какие российские фильмы снимали в Суздале?

Какие российские фильмы снимали в Суздале?

Елена Королева 3 декабря 2021 Дата обновления: 3 декабря 2021
Наш ответ:

Город Суздаль порой называют «русским Голливудом», потому что отечественные кинематографисты нередко выбирают его в качестве съемочной локации. В стенах этого древнего города снято более 80 картин. Суздаль славится образцами древнерусского зодчества, поэтому не удивительно, что именно здесь были сняты фильмы о прошлом нашей страны – «Царская невеста» (1964), «Андрей Рублев» (1966), «Осенние колокола» (1977) и другие. Красоты города можно увидеть в экранизациях русской классической литературы: «Метель» (1964) по Пушкину, «Душечка» (1966) по Чехову, «Братья Карамазовы» (1967) по Достоевскому.

Современные режиссеры также выбирают Суздаль для съемок – так, например, в 2009 году Павел Лунгин снял здесь фильм «Царь» о временах правления Ивана Грозного.

 

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
«Риск — это награда»: Ной Хоули намекнул, что во 2-ом сезоне «Чужого: Земля» нас ждет большее зло, чем ксеноморфы
Во 2 сезоне «Стражника» заменили главную звезду и прогадали: зрители отказываются от просмотра новинки на НТВ
Думаете, Терминатору еда ни к чему? А вот зачем Т-800 жует вафлю — и почему это не ошибка Джеймса Кэмерона
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Навсегда в сердцах зрителей: 5 лучших фильмов Тиграна Кеосаяна
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«138 минут пролетели незаметно»: новый военный триллер с Безруковым советуют смотреть только в кино — на старте получил 7,4 балла
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
«Дело в невероятно удачном союзе»: этот «летний» фильм СССР сейчас оценивают на 8.1 — а в 70-х он почти 10 лет пролежал «на полке»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше