Какие российские фильмы снимали в Суздале?

Наш ответ:

Город Суздаль порой называют «русским Голливудом», потому что отечественные кинематографисты нередко выбирают его в качестве съемочной локации. В стенах этого древнего города снято более 80 картин. Суздаль славится образцами древнерусского зодчества, поэтому не удивительно, что именно здесь были сняты фильмы о прошлом нашей страны – «Царская невеста» (1964), «Андрей Рублев» (1966), «Осенние колокола» (1977) и другие. Красоты города можно увидеть в экранизациях русской классической литературы: «Метель» (1964) по Пушкину, «Душечка» (1966) по Чехову, «Братья Карамазовы» (1967) по Достоевскому.