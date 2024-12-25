Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Какие породы собак были в фильме "Ёлки лохматые"?

Какие породы собак были в фильме "Ёлки лохматые"?

Олег Скрынько 25 декабря 2024 Дата обновления: 25 декабря 2024
Наш ответ:

В фильме «Ёлки» и его продолжении «Ёлки лохматые» главные роли исполнили две собаки — бордер-колли по имени Айса и кавалер-кинг-чарльз-спаниель по имени Фэмми. Эти животные стали настоящими любимцами зрителей.

Какой породы Пират из «Ёлок»

Пират, хотя и выглядит как дворняга в фильме, на самом деле является бордер-колли. Эта порода признана одной из самых умных в мире, что подтверждают исследования Университета Британской Колумбии. Бордер-колли отличается энергичностью, игривостью и высоким уровнем интеллекта. Эти собаки требуют регулярных активных прогулок и сбалансированного питания.

Айса, сыгравшая Пирата, уже опытная актриса: на ее счету около 30 фильмов. Ее выразительная мимика и талантливость сделали персонажа незабываемым.

Какой породы Йоко из «Ёлок»

Маленькая Йоко — представительница породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель. Эта порода родом из Великобритании, где она всегда пользовалась уважением, даже у королевских особ. Йоко, сыгранная собакой по имени Фэмми, легко справилась со своей ролью, несмотря на юный возраст.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниели известны добрым характером, сообразительностью и обучаемостью. При правильной дрессировке они становятся отличными компаньонами.

Участие собак в съемках

Собаки исполняли множество трюков: прыгали через барьеры, «танцевали», нажимали кнопки и даже имитировали сложные эмоции. Все сцены снимались без компьютерной графики, что подчеркивает профессионализм тренеров и самих животных.

Кроме того, четвероногим звездам был обеспечен звездный комфорт: персональные гримеры, отдельный автомобиль и запас собачьего печенья. Йоко и Пират стали символами искренности и неподдельных эмоций, добавив фильму особую атмосферу.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Ёлки лохматые
Ёлки лохматые семейный
2014, Россия
5.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
Когда 2 сезон сериала «Далекий город»? 1 комментарий
Уход любимых героев и другие причины, по которым 5-й сезон «Спасской» можно было и не снимать: мнение зрителей
На такой круиз работать пришлось минимум бы полгода: в Сети подсчитали, сколько выложил за путешествие Горбунков из «Бриллиантовой руки»
Не «Острые козырьки», ведь минусы все же есть: на Netflix вышел новый сериал от Найта, и вот что получилось
«Массовый психоз»: зрители годами спорят, реален ли Карлсон — а ИИ за секунду дал убедительный и философский ответ
Дворец в Крыму, особняк за МКАДом: какую недвижимость придется делить наследникам Кеосаяна
Модный приговор агенту 007: британцы выбрали самого стильного Бонда в истории — легендарный Коннери даже не в топ-3
«Есть такая профессия...»: 10 самых кассовых фильмов СССР от киностудии имени Горького — № 1 собрал 87.6 млн зрителей
«Если смотреть на факты, ответ очевиден»: фанаты не могли решить годами, а ИИ вмиг выбрал лучшего Бонда (это не Броснан)
Обаяшка Годжо или задира Итадори? В «Магической битве» десятки ярких героев — пройдите тест и узнайте, на кого похожи именно вы
Включите «на пробу», а опомнитесь утром: 5 затягивающих сериалов с оценкой до 8.7, последний — подарок фанатам «Секретных материалов»
Создатели «Джона Уика» нашли замену Киану Ривзу: готовят новый фильм про наемных убийц — и они явно посмотрели «Мстителей»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше