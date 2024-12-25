Какие породы собак были в фильме "Ёлки лохматые"?

Наш ответ:

В фильме «Ёлки» и его продолжении «Ёлки лохматые» главные роли исполнили две собаки — бордер-колли по имени Айса и кавалер-кинг-чарльз-спаниель по имени Фэмми. Эти животные стали настоящими любимцами зрителей.

Какой породы Пират из «Ёлок»

Пират, хотя и выглядит как дворняга в фильме, на самом деле является бордер-колли. Эта порода признана одной из самых умных в мире, что подтверждают исследования Университета Британской Колумбии. Бордер-колли отличается энергичностью, игривостью и высоким уровнем интеллекта. Эти собаки требуют регулярных активных прогулок и сбалансированного питания.

Айса, сыгравшая Пирата, уже опытная актриса: на ее счету около 30 фильмов. Ее выразительная мимика и талантливость сделали персонажа незабываемым.

Какой породы Йоко из «Ёлок»

Маленькая Йоко — представительница породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель. Эта порода родом из Великобритании, где она всегда пользовалась уважением, даже у королевских особ. Йоко, сыгранная собакой по имени Фэмми, легко справилась со своей ролью, несмотря на юный возраст.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниели известны добрым характером, сообразительностью и обучаемостью. При правильной дрессировке они становятся отличными компаньонами.

Участие собак в съемках

Собаки исполняли множество трюков: прыгали через барьеры, «танцевали», нажимали кнопки и даже имитировали сложные эмоции. Все сцены снимались без компьютерной графики, что подчеркивает профессионализм тренеров и самих животных.

Кроме того, четвероногим звездам был обеспечен звездный комфорт: персональные гримеры, отдельный автомобиль и запас собачьего печенья. Йоко и Пират стали символами искренности и неподдельных эмоций, добавив фильму особую атмосферу.