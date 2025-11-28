Какие песни звучат в фильме «Страна ОЗ» (2015)?

Фильм «Страна ОЗ» (реж. Василий Сигарев, 2015) — российская чёрная комедия, в которой звукорежиссура и подбор музыки играют заметную роль (фильм получил диплом за «высокую художественность звукового решения» на одном из фестивалей). Музыкальное оформление картины сочетает авторские композиции (включая песни, написанные и исполненные участниками съёмочной команды) и подборки чужих записей разных жанров и национальностей.
«Светлый дым» — музыка: Руслан Лукьянов, слова/исполнение: Гоша Куценко (в фильме также звучит версия с Юлией Пак).
Ghetonia — “Sutt'acqua e sutta jentu” (народная / этно-композиция в оригинальном исполнении).
Александр Серов — “Я люблю тебя до слёз” (вариант исполнения / фон).
A Fil de Ciel — “L'estaca” — кавер/инструментальная версия.
Eddy de Datsu — “Extreme party” (используется как фоновая музыка в отдельных сценах).
Руслан Лукьянов — «Светлый дым» (инструментальная / демо-версия) — музыкальная тема, положенная в основу финальной песни.
Susie Ibarra — “Lakbay Awit Sa Trabaho”
Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр ЦТ и ВР — «Метель» №2 (вальс/оркестр) — классическая оркестровая вставка.
«Бархатный сезон» — «Милая моя» (поп/вокальный мотив в одном из эпизодов).
Corou de Berra / Lluís Llach — варианты «L'estaca»
Гоша Куценко участвовал не только как актёр, но и в создании музыкальной части: он рассказывал, что сам написал текст к песне «Светлый дым», которая звучит в картине. Это одна из заметных «авторских» музыкальных линий фильма.
Звуковое решение отмечено наградой — фильму присуждался приз за художественность звукового решения на фестивале, что подчёркивает внимание режиссёра и звукорежиссёра к подбору музыки и оформлению звука.
