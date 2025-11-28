Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Грязные деньги» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Какие песни звучат в фильме «Страна ОЗ» (2015)?

Какие песни звучат в фильме «Страна ОЗ» (2015)?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 28 ноября 2025 Дата обновления ответа: 28 ноября 2025

Фильм «Страна ОЗ» (реж. Василий Сигарев, 2015) — российская чёрная комедия, в которой звукорежиссура и подбор музыки играют заметную роль (фильм получил диплом за «высокую художественность звукового решения» на одном из фестивалей). Музыкальное оформление картины сочетает авторские композиции (включая песни, написанные и исполненные участниками съёмочной команды) и подборки чужих записей разных жанров и национальностей.

Список песен

  1. «Светлый дым» — музыка: Руслан Лукьянов, слова/исполнение: Гоша Куценко (в фильме также звучит версия с Юлией Пак).

  2. Ghetonia — “Sutt'acqua e sutta jentu” (народная / этно-композиция в оригинальном исполнении).

  3. Александр Серов — “Я люблю тебя до слёз” (вариант исполнения / фон).

  4. A Fil de Ciel — “L'estaca” — кавер/инструментальная версия.

  5. Eddy de Datsu — “Extreme party” (используется как фоновая музыка в отдельных сценах).

  6. Руслан Лукьянов — «Светлый дым» (инструментальная / демо-версия) — музыкальная тема, положенная в основу финальной песни.

  7. Susie Ibarra — “Lakbay Awit Sa Trabaho”

  8. Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр ЦТ и ВР — «Метель» №2 (вальс/оркестр) — классическая оркестровая вставка.

  9. «Бархатный сезон» — «Милая моя» (поп/вокальный мотив в одном из эпизодов).

  10. Corou de Berra / Lluís Llach — варианты «L'estaca»

Интересные факты

  • Гоша Куценко участвовал не только как актёр, но и в создании музыкальной части: он рассказывал, что сам написал текст к песне «Светлый дым», которая звучит в картине. Это одна из заметных «авторских» музыкальных линий фильма.

  • Звуковое решение отмечено наградой — фильму присуждался приз за художественность звукового решения на фестивале, что подчёркивает внимание режиссёра и звукорежиссёра к подбору музыки и оформлению звука.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Страна ОЗ
Страна ОЗ комедия
2015, Россия
6.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как смотреть все фильмы «Вавилон 5» в хронологическом порядке? 1 комментарий
Когда выйдет 3 сезон сериала «Граница миров»? 1 комментарий
Будет ли второй сезон сериала «Большой человек»? 2 комментария
В эти часы клещи впиваются в кожу «по расписанию»: вот когда риск укуса становится максимальным — не в 14 и не в 21:00
Полотенца будут мягкими, как в дорогом спа: хватит тратиться на кондиционер – налейте в стиралку одно дешевое средство
При посадке картофеля в мае — обязательно: одна копеечная горсть в лунку, и здоровые клубни попрут как сумасшедшие
Если узнаете эти советские военные фильмы по одной фразе — значит, майские показы по ТВ прошли для вас не зря (сложный тест)
Племянник Майкла Джексона внезапно «урыл» половину Голливуда: «Майкл» уже собрал более 700 млн долларов и пытается обогнать «Богемскую рапсодию»
Главный позор со времен финала «Игры престолов»: «Дом дракона» пролетел мимо топ-5 лучших сериалов НВО за 10 лет
Гарри Поттер с синдромом Туретта: Меньшиков одним из первых посмотрел «Гамлета» с Борисовым – округлил глаза и перешел на мат
Зрители ждали от нового сериала НТВ рейтинг 8/10, а после первых серий дали 4: «Кукушонок» - провал 2026 года
Картинки «со звуком»: угадаете, откуда эти заставки, — и звание главного сериаломана у вас в кармане (тест)
«Самая большая ошибка Netflix» — закрыть этот сериал с 8,6 на IMDb: материала было на 5 сезонов, а показали только 2
После провала «Аватара 3» Кэмерон остался без денег: на 4 и 5 части жестко сэкономит – можно даже не смотреть
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше