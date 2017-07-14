Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Какие песни звучат в фильме «Мы из будущего»?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

В фильме «Мы из будущего» с Данилой Козловским и Екатериной Климовой в главной роли звучат следующие песни:

«Лучше нас здесь нет» и «Мой новый город» исполнении группы Marsel.

«Ты и Я» в исполнении Елены Терлеевой (муз. и сл. авторские)

«За всё спасибо, добрый друг» (слова на стихи Елизаветы Константиновны Стюарт, в исполнении Екатерины Климовой)

«Солдат» в исполнении Андрея Терентьева

«Кончилась война» в исполнении Игоря Лобанова (слова гр. Гандурас, музыка Сергея Боголюбского)

Теги: песни и музыка из фильмов
Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Мы из будущего
Мы из будущего фантастика, исторический, приключения, военный
2008, Россия
6.0
