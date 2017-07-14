Какие песни звучат в фильме «Мы из будущего»?

В фильме «Мы из будущего» с Данилой Козловским и Екатериной Климовой в главной роли звучат следующие песни:
«Лучше нас здесь нет» и «Мой новый город» исполнении группы Marsel.
«Ты и Я» в исполнении Елены Терлеевой (муз. и сл. авторские)
«За всё спасибо, добрый друг» (слова на стихи Елизаветы Константиновны Стюарт, в исполнении Екатерины Климовой)
«Солдат» в исполнении Андрея Терентьева
«Кончилась война» в исполнении Игоря Лобанова (слова гр. Гандурас, музыка Сергея Боголюбского)
