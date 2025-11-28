Какие песни звучат в фильме «Карнавальная ночь» (1956)?

«Карнавальная ночь» (1956) — советский музыкальный комедийный фильм Эльдара Рязанова, в котором центральную музыкальную часть составляет музыка Анатолия Лепина; песни к фильму исполняют, в основном, Людмила Гурченко, сестры Шмелёвы и эстрадный оркестр под управлением Эдди Рознера. Фильм стал настоящим хитом и принес несколько заметных эстрадных номеров, которые до сих пор ассоциируются с новогодними праздниками в СССР и постсоветском пространстве.
Пасодобль — инструментальный номер (оркестр Эдди Рознера).
Песенка о хорошем настроении (А. Лепин — В. Коростылёв) — исполняет Людмила Гурченко.
Песенка о влюблённом пареньке (также встречается под названием «Я не знаю, как начать») (А. Лепин — В. Лифшиц) — Людмила Гурченко и Юрий Цейтлин.
«Карнавальная ночь» — инструментальная/тематическая пьеса фильма (оркестр Эдди Рознера).
Пять минут (А. Лепин — В. Лифшиц) — главный хитовoй номер, исполняет Людмила Гурченко (в сцене участвуют также сёстры Шмелёвы и вокальные коллеги).
Танечка (иногда упоминается как «Ах, Таня, Таня, Танечка» / «Танечка») — исполняют сестры Шмелёвы.
Музыку к фильмy написал Анатолий Лепин, слова — в основном В. Коростылёв и В. Лифшиц; многие песни быстро вышли за рамки фильма и стали самостоятельными хитами эстрады 1950-х.
Песня «Пять минут» стала особенно популярной и прочно связана с образом Людмилы Гурченко — её исполнение часто вспоминают как один из символов картины.
В фильме присутствуют как вокальные номера, так и инструментальные фрагменты (вальсы, попурри, пасодобль и др.), которые использовались для хореографии и массовых сцен.
«Карнавальная ночь» стала лидером советского проката 1956 года — фильм посмотрели десятки миллионов зрителей.
