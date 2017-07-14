Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Какие песни звучат в фильме «Горько»?

Какие песни звучат в фильме «Горько»?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

В российской комедии «Горько!» Жоры Крыжовникова звучат следующие песни:

Александр Звинцов — В кафе

Алла Пугачёва — Айсберг

Валерий Меладзе — Красиво

Верка Сердючка — Всё будет хорошо

Голубые береты — Синева (Гимн ВДВ)

Григорий Лепс — Натали

Дюна — Привет с большого бодуна

Жуки — Батарейка

Ирина Аллегрова — Свадебные Цветы

Ирина Аллегрова — Угонщица

Казачий Хор Братина — На горе стоял Шамиль (Ой-ся, ты ой-ся!)

Любовь Успенская — Пропадаю я

Михаил Шуфутинский — Левый берег Дона

Натали — О боже, какой мужчина

Павел Смеян, Дмитрий Четвергов — Романс офицеров

Паскаль — Шелковое сердце

Потап и Настя Каменская — Чумачечая весна

София Ротару — Червона рута

Тутси — Самый самый

Чай Вдвоем — Белое платье

Горько!
Горько! приключения, комедия
2013, Россия
6.0
