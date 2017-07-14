Какие песни звучат в фильме «Горько»?

В российской комедии «Горько!» Жоры Крыжовникова звучат следующие песни:
Александр Звинцов — В кафе
Алла Пугачёва — Айсберг
Валерий Меладзе — Красиво
Верка Сердючка — Всё будет хорошо
Голубые береты — Синева (Гимн ВДВ)
Григорий Лепс — Натали
Дюна — Привет с большого бодуна
Жуки — Батарейка
Ирина Аллегрова — Свадебные Цветы
Ирина Аллегрова — Угонщица
Казачий Хор Братина — На горе стоял Шамиль (Ой-ся, ты ой-ся!)
Любовь Успенская — Пропадаю я
Михаил Шуфутинский — Левый берег Дона
Натали — О боже, какой мужчина
Павел Смеян, Дмитрий Четвергов — Романс офицеров
Паскаль — Шелковое сердце
Потап и Настя Каменская — Чумачечая весна
София Ротару — Червона рута
Тутси — Самый самый
Чай Вдвоем — Белое платье
Авторизация по e-mail