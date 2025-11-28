Какие песни звучат в фильме «Джентльмены удачи» (1971)?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 28 ноября 2025 Дата обновления ответа: 28 ноября 2025

Фильм «Джентльмены удачи» сопровождается главным образом оригинальной музыкой и инструментальными тематическими вставками композитора Геннадия Гладкова; в картине есть и несколько вокальных номеров (в их числе хорошо запоминающаяся «Проснись и пой» в исполнении Ларисы Мондрус). Саундтрек к фильму включает как короткие кинематографические зарисовки и мотивы, так и полноценные песни и хоровые фрагменты.

Список песен

  1. «Палатка археологов». — Геннадий Гладков.

  2. «Подозрительная личность». — Геннадий Гладков.

  3. «Побег из тюрьмы». — Геннадий Гладков.

  4. «Проезд цистерны». — Геннадий Гладков.

  5. «Ограбление детского сада». — Геннадий Гладков.

  6. «Восточная тема». — Геннадий Гладков.

  7. «Приезд в Москву». — Геннадий Гладков.

  8. «Ночь в заброшенном доме». — Геннадий Гладков.

  9. «Зимняя увертюра». — Геннадий Гладков.

  10. «Дом бывшего вора». — Геннадий Гладков.

  11. «Завтрак в заброшенном доме». — Геннадий Гладков.

  12. «Погоня». — Геннадий Гладков.

  13. «На катке». — Геннадий Гладков.

  14. «Физкульт-привет». — Геннадий Гладков.

  15. «Проснись и пой» — исполнение: Лариса Мондрус (музыка: Г. Гладков).

  16. «Собачий вальс». — Геннадий Гладков.

  17. «Песня про слона» — исполнение: Георгий Вицин (композиция Г. Гладков; текст И. Шаферан / авторские варианты).

  18. «Песня про снежинки» — Большой детский хор имени В. С. Попова.

  19. «Проснись и пой» (инструментальная версия). — Геннадий Гладков.

  20. «Ограбление». — Геннадий Гладков.

  21. «Новый год». — Геннадий Гладков.

  22. «Заговор». — Геннадий Гладков.

  23. «Финита ля комедия». — Геннадий Гладков.

Интересные факты

  • Композитор фильма — Геннадий Гладков; он написал основную музыкальную тему и набор кинематографических мотивов, многие из которых стали хорошо узнаваемы.

  • Вокальную песню «Проснись и пой» специально исполнила Лариса Мондрус; слова принадлежат поэту-песеннику Владимиру Луговому, музыка — Г. Гладков. Эта песня изначально была связана со спектаклем «Проснись и пой» Московского театра Сатиры и затем попала в фильм в исполнении Мондрус.

  • В эпизодах звучат шуточные номера: «Песня про слона» (в исполнении Георгия Вицына) — забавный монолог-песня, написанный на текст Игоря Шаферана/другие варианты — и «Песня про снежинки» в исполнении детского хора.

  • Некоторые музыкальные номера (по замыслу авторов) обсуждались, но не вошли полностью в монтаж: режиссёр/художественный руководитель монтажа Георгий Данелия намеренно исключал или сокращал некоторые музыкальные вставки (в результате от задуманного номера остались фрагменты).

  • Саундтрек официально выходит в виде сборников/изданий (включая подборки с 26 треками), но в самой кинопоказной версии часть мелких музыкальных мотивов воспринимается скорее как шутливые вставки, чем самостоятельные «песни».

Джентльмены удачи
Джентльмены удачи криминал, комедия
1971, СССР
8.0
