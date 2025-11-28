Какие песни звучат в фильме «Джентльмены удачи» (1971)?

Фильм «Джентльмены удачи» сопровождается главным образом оригинальной музыкой и инструментальными тематическими вставками композитора Геннадия Гладкова; в картине есть и несколько вокальных номеров (в их числе хорошо запоминающаяся «Проснись и пой» в исполнении Ларисы Мондрус). Саундтрек к фильму включает как короткие кинематографические зарисовки и мотивы, так и полноценные песни и хоровые фрагменты.

«Песня про снежинки» — Большой детский хор имени В. С. Попова.

«Песня про слона» — исполнение: Георгий Вицин (композиция Г. Гладков; текст И. Шаферан / авторские варианты).

Композитор фильма — Геннадий Гладков; он написал основную музыкальную тему и набор кинематографических мотивов, многие из которых стали хорошо узнаваемы.

Вокальную песню «Проснись и пой» специально исполнила Лариса Мондрус; слова принадлежат поэту-песеннику Владимиру Луговому, музыка — Г. Гладков. Эта песня изначально была связана со спектаклем «Проснись и пой» Московского театра Сатиры и затем попала в фильм в исполнении Мондрус.

Некоторые музыкальные номера (по замыслу авторов) обсуждались, но не вошли полностью в монтаж: режиссёр/художественный руководитель монтажа Георгий Данелия намеренно исключал или сокращал некоторые музыкальные вставки (в результате от задуманного номера остались фрагменты).