Какие песни звучат в фильме «Джентльмены удачи» (1971)?

Фильм «Джентльмены удачи» сопровождается главным образом оригинальной музыкой и инструментальными тематическими вставками композитора Геннадия Гладкова; в картине есть и несколько вокальных номеров (в их числе хорошо запоминающаяся «Проснись и пой» в исполнении Ларисы Мондрус). Саундтрек к фильму включает как короткие кинематографические зарисовки и мотивы, так и полноценные песни и хоровые фрагменты.
«Палатка археологов». — Геннадий Гладков.
«Подозрительная личность». — Геннадий Гладков.
«Побег из тюрьмы». — Геннадий Гладков.
«Проезд цистерны». — Геннадий Гладков.
«Ограбление детского сада». — Геннадий Гладков.
«Восточная тема». — Геннадий Гладков.
«Приезд в Москву». — Геннадий Гладков.
«Ночь в заброшенном доме». — Геннадий Гладков.
«Зимняя увертюра». — Геннадий Гладков.
«Дом бывшего вора». — Геннадий Гладков.
«Завтрак в заброшенном доме». — Геннадий Гладков.
«Погоня». — Геннадий Гладков.
«На катке». — Геннадий Гладков.
«Физкульт-привет». — Геннадий Гладков.
«Проснись и пой» — исполнение: Лариса Мондрус (музыка: Г. Гладков).
«Собачий вальс». — Геннадий Гладков.
«Песня про слона» — исполнение: Георгий Вицин (композиция Г. Гладков; текст И. Шаферан / авторские варианты).
«Песня про снежинки» — Большой детский хор имени В. С. Попова.
«Проснись и пой» (инструментальная версия). — Геннадий Гладков.
«Ограбление». — Геннадий Гладков.
«Новый год». — Геннадий Гладков.
«Заговор». — Геннадий Гладков.
«Финита ля комедия». — Геннадий Гладков.
Композитор фильма — Геннадий Гладков; он написал основную музыкальную тему и набор кинематографических мотивов, многие из которых стали хорошо узнаваемы.
Вокальную песню «Проснись и пой» специально исполнила Лариса Мондрус; слова принадлежат поэту-песеннику Владимиру Луговому, музыка — Г. Гладков. Эта песня изначально была связана со спектаклем «Проснись и пой» Московского театра Сатиры и затем попала в фильм в исполнении Мондрус.
В эпизодах звучат шуточные номера: «Песня про слона» (в исполнении Георгия Вицына) — забавный монолог-песня, написанный на текст Игоря Шаферана/другие варианты — и «Песня про снежинки» в исполнении детского хора.
Некоторые музыкальные номера (по замыслу авторов) обсуждались, но не вошли полностью в монтаж: режиссёр/художественный руководитель монтажа Георгий Данелия намеренно исключал или сокращал некоторые музыкальные вставки (в результате от задуманного номера остались фрагменты).
Саундтрек официально выходит в виде сборников/изданий (включая подборки с 26 треками), но в самой кинопоказной версии часть мелких музыкальных мотивов воспринимается скорее как шутливые вставки, чем самостоятельные «песни».
Авторизация по e-mail