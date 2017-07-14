Какие песни звучат в фильме «Брат 2»?

Наш ответ:

В фильме «Брат 2» звучит множество знаковых песен, которые стали неотъемлемой частью российской рок-сцены. Саундтрек картины отражает дух времени и насыщен музыкой культовых групп. Вот список композиций, которые можно услышать в фильме:

«Полковнику никто не пишет» – Би-2 «Земля» – Маша и медведи «Дорога» – АукцЫон «Секрет» – Агата Кристи «Искала» – Земфира «Линия жизни» – Сплин «Погляд» – Ла-Манш «Катманду» – Крематорий «Иду» – Танцы Минус «Молодые ветра» – 7Б «Гибралтар» – Вячеслав Бутусов «Коли тебе нема» – Океан Ельзи «Вечно молодой» – Смысловые галлюцинации «Никогда» – Вадим Самойлов «Последнее письмо» – Детский хор, рук. М. И. Славкин «Огоньки» – Ирина Салтыкова «Бай-бай» – Ирина Салтыкова «Солнечный друг» – Ирина Салтыкова «Розовые очки» – Смысловые галлюцинации «Счастье» – Би-2 «Варвара» – Би-2 «Кавачай» – Океан Ельзи «Город» – Танцы Минус «Lafayette» – Sleeping For Sunrise «Последнее письмо» – Nautilus Pompilius «Стюардесса по имени Жанна» – Кавер-версия песни Владимира Преснякова

Каждая из этих песен органично вписывается в атмосферу фильма, создавая незабываемый саундтрек, который по праву считается неотъемлемой частью наследия кинематографа.

Интересный факт: одна из песен, звучащих в фильме — «Полковнику никто не пишет» группы Би-2 — стала не только символом «Брата 2», но и одной из самых ярких композиций, ассоциирующихся с этим фильмом.