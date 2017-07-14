Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Какие песни звучат в фильме «Брат 2»?

Олег Скрынько 14 июля 2017 Дата обновления: 19 ноября 2024
Наш ответ:

В фильме «Брат 2» звучит множество знаковых песен, которые стали неотъемлемой частью российской рок-сцены. Саундтрек картины отражает дух времени и насыщен музыкой культовых групп. Вот список композиций, которые можно услышать в фильме:

  1. «Полковнику никто не пишет» – Би-2
  2. «Земля» – Маша и медведи
  3. «Дорога» – АукцЫон
  4. «Секрет» – Агата Кристи
  5. «Искала» – Земфира
  6. «Линия жизни» – Сплин
  7. «Погляд» – Ла-Манш
  8. «Катманду» – Крематорий
  9. «Иду» – Танцы Минус
  10. «Молодые ветра» – 7Б
  11. «Гибралтар» – Вячеслав Бутусов
  12. «Коли тебе нема» – Океан Ельзи
  13. «Вечно молодой» – Смысловые галлюцинации
  14. «Никогда» – Вадим Самойлов
  15. «Последнее письмо» – Детский хор, рук. М. И. Славкин
  16. «Огоньки» – Ирина Салтыкова
  17. «Бай-бай» – Ирина Салтыкова
  18. «Солнечный друг» – Ирина Салтыкова
  19. «Розовые очки» – Смысловые галлюцинации
  20. «Счастье» – Би-2
  21. «Варвара» – Би-2
  22. «Кавачай» – Океан Ельзи
  23. «Город» – Танцы Минус
  24. «Lafayette» – Sleeping For Sunrise
  25. «Последнее письмо» – Nautilus Pompilius
  26. «Стюардесса по имени Жанна» – Кавер-версия песни Владимира Преснякова

Каждая из этих песен органично вписывается в атмосферу фильма, создавая незабываемый саундтрек, который по праву считается неотъемлемой частью наследия кинематографа.

Интересный факт: одна из песен, звучащих в фильме — «Полковнику никто не пишет» группы Би-2 — стала не только символом «Брата 2», но и одной из самых ярких композиций, ассоциирующихся с этим фильмом.

Теги: песни и музыка из фильмов
