Какие песни звучали в фильме «Брат»?

Какие песни звучали в фильме «Брат»?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

Фильм "Брат" с Сергеем Бодровым-младшим включает в себя эмблематический саундтрек, олицетворяющий дух времени и менталитет 90-х годов. Одними из самых запоминающихся песен в фильме являются композиции группы "Наутилус Помпилиус", такие как "Во время дождя", "Крылья", "Нежный вампир", "Воздух", "Люди на холме", "Хлоп-хлоп", "Матерь богов", "Чёрные птицы", "Зверь" и "Три царя". Эти песни не только создают особую атмосферу фильма, но и стали частью его культурного наследия.

Кроме того, в саундтрек входят песни "Люди на холме (демо)" группы "Наутилус Помпилиус", "Летучий фрегат" исполнителя Насти, и "Даром" также от Насти.

Музыкальный выбор режиссера не только помог создать атмосферу фильма, но и стал важной составляющей его успеха и популярности. Песни из саундтрека "Брата" продолжают оставаться любимыми среди фанатов кинематографа и музыки, оживляя воспоминания о культовом фильме и его неповторимой эстетике.

Список песен из фильма Брат

  • «Во время дождя» - Наутилус Помпилиус
  • «Крылья» - Наутилус Помпилиус
  • «Нежный вампир» - Наутилус Помпилиус
  • «Воздух» - Наутилус Помпилиус
  • «Люди на холме» - Наутилус Помпилиус
  • «Хлоп-хлоп» - Наутилус Помпилиус
  • «Матерь богов» - Наутилус Помпилиус
  • «Чёрные птицы» - Наутилус Помпилиус
  • «Зверь» - Наутилус Помпилиус
  • «Три царя» - Наутилус Помпилиус
  • «Люди на холме (демо)» - Наутилус Помпилиус
  • «Летучий фрегат» - Настя
  • «Даром» - Настя
Теги: песни и музыка из фильмов
Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Брат
Брат боевик, драма
1997, Россия
8.0
Комментарии Обсудить в чате
