Какие песни звучали в фильме «Брат»?

Фильм "Брат" с Сергеем Бодровым-младшим включает в себя эмблематический саундтрек, олицетворяющий дух времени и менталитет 90-х годов. Одними из самых запоминающихся песен в фильме являются композиции группы "Наутилус Помпилиус", такие как "Во время дождя", "Крылья", "Нежный вампир", "Воздух", "Люди на холме", "Хлоп-хлоп", "Матерь богов", "Чёрные птицы", "Зверь" и "Три царя". Эти песни не только создают особую атмосферу фильма, но и стали частью его культурного наследия.

Кроме того, в саундтрек входят песни "Люди на холме (демо)" группы "Наутилус Помпилиус", "Летучий фрегат" исполнителя Насти, и "Даром" также от Насти.

Музыкальный выбор режиссера не только помог создать атмосферу фильма, но и стал важной составляющей его успеха и популярности. Песни из саундтрека "Брата" продолжают оставаться любимыми среди фанатов кинематографа и музыки, оживляя воспоминания о культовом фильме и его неповторимой эстетике.

Список песен из фильма Брат