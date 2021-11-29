Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Какие награды и номинации есть у фильма «Любовь и голуби»?

Какие награды и номинации есть у фильма «Любовь и голуби»?

Елена Королева 29 ноября 2021 Дата обновления: 29 ноября 2021
Наш ответ:

Фильм недавно почившего кинорежиссера и актера Владимира Меньшова «Любовь и голуби» титулован куда менее, чем снятая за пять лет до него картина «Москва слезам не верит», удостоенная премии «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. Среди причин такой явной недооцененности называют сильно усложненный по сравнению с «Москвой» сценарий, написанный Владимиром Гуркиным по собственной пьесе; чуть менее популярный актерский состав, а также изрядное количество самоповторов, сделанных при съемке самим Меньшовым. Тем не менее и эта картина не осталась без призов: в 1985 году она была удостоена главного приза «Золотая ладья» на испанском кинофестивале в Торремолиносе, а спустя четверть века, в 2009-м, получила номинацию на премию MTV в категории «Лучший советский фильм».

Но, пожалуй, важнейшей наградой для этой работы Меньшова является нахождение на 45-м месте в зрительском рейтинге на портале «КиноПоиск»: это доказывает, что и по сей день картина не теряет своей актуальности и интереса для новых и новых зрителей.

 

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Любовь и голуби
Любовь и голуби комедия, мелодрама
1984, СССР
8.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как попасть на передачу "Привет, Андрей!"? 31 комментарий
Где снимали сериал "Виноделы"? 1 комментарий
Как попасть на шоу "Битва шефов"? 16 комментариев
«Золотого состава» не получится: звезда «Пиратов Карибского моря» поставила точку в обсуждениях будущего франшизы
С такими существами волшебницы из «Сказочного патруля» еще не встречались: новые персонажи 5-го сезона
Рыбников называл ее «дубиной», а она увела оператора из семьи: ради чего учительница из «Весны на Заречной улице» бросила кино
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку
«Есения» была хитом, но он не уступал: в СССР многие обожали вестерн с рейтингом 7.7 — вышел 65 лет назад и собрал 67 млн человек
«Очередной ушат помоев на страну»: любители военных сериалов, тест для вас — угадайте проект по плохому отзыву
«Атаку титанов» Минкульт Японии не внес в список лучших аниме: угадайте тайтлы из топ-7 по кадру (тест)
«Кейпоп-охотницы» стали хитом Netflix, но задумывались как сказка без песен и блесток: первый вариант сценария вряд ли зашел бы зрителям
Забудьте про 139 серий «Великолепного Века»: 5 коротких турдизи про любовь впечатлят не хуже — а ведь в них не больше 16 эпизодов
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
«Зрители переживут потери»: «Аватар 3» уже точно будет отличаться от первых частей — драма уровня «Титаника» и сюрпризы в стиле Marvel
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше