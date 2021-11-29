Какие награды и номинации есть у фильма «Любовь и голуби»?

Наш ответ:

Фильм недавно почившего кинорежиссера и актера Владимира Меньшова «Любовь и голуби» титулован куда менее, чем снятая за пять лет до него картина «Москва слезам не верит», удостоенная премии «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. Среди причин такой явной недооцененности называют сильно усложненный по сравнению с «Москвой» сценарий, написанный Владимиром Гуркиным по собственной пьесе; чуть менее популярный актерский состав, а также изрядное количество самоповторов, сделанных при съемке самим Меньшовым. Тем не менее и эта картина не осталась без призов: в 1985 году она была удостоена главного приза «Золотая ладья» на испанском кинофестивале в Торремолиносе, а спустя четверть века, в 2009-м, получила номинацию на премию MTV в категории «Лучший советский фильм».