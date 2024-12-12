Какие фильмы смотрят в РФ на новый год

Наш ответ:

В России существует особая традиция – пересматривать любимые фильмы, создающие атмосферу уюта и волшебства в предновогодние и праздничные дни. Вот подборка самых популярных фильмов, которые каждый год собирают у экранов миллионы зрителей:

1. «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1975)

Описание: Этот культовый фильм стал синонимом российского Нового года. История начинается с банального похода в баню, который оборачивается неожиданными приключениями. Главный герой Женя Лукашин из Москвы случайно оказывается в Ленинграде, где его принимают за местного жителя из-за совпадения адресов. В результате этой курьёзной путаницы он знакомится с Надей, хозяйкой квартиры, которая сначала пытается выставить его за дверь, но постепенно между ними возникает настоящая симпатия. Повествование наполнено тонким юмором, трогательными моментами и удивительной лёгкостью, благодаря чему фильм остаётся бессмертным классическим произведением.

2. «Один дома» (Home Alone, 1990)

Описание: Эта американская комедия полюбилась зрителям по всему миру, включая Россию. 8-летний Кевин Маккалистер случайно остаётся один дома после того, как его семья отправляется в отпуск на Рождество и забывает его дома. Сначала Кевин радуется свободе, но вскоре сталкивается с проблемой – двое незадачливых грабителей планируют ограбить его дом. Благодаря своей изобретательности и смелости мальчик устраивает хитроумные ловушки, чтобы остановить злоумышленников. Захватывающие сцены, смешные диалоги и тёплое послание о ценности семьи сделали фильм классикой новогоднего просмотра.

3. «Карнавальная ночь» (1956)

Описание: Советская музыкальная комедия рассказывает о молодых сотрудниках Дома культуры, которые готовят весёлую праздничную программу для новогоднего бала. Однако строгий начальник, товарищ Огурцов, пытается навязать скучное мероприятие, что вызывает возмущение коллектива. Герои придумывают хитроумный план, чтобы обойти начальника и всё-таки устроить настоящий праздник. Наполненный песнями, танцами и остроумным юмором, этот фильм стал символом веселья и оптимизма, который ассоциируется с новогодними праздниками.

4. Серия фильмов «Ёлки» (2010–2024)

Описание: Эта новогодняя франшиза состоит из множества историй, которые происходят в разных уголках России. В фильмах переплетаются десятки сюжетных линий, посвящённых любви, дружбе, семейным ценностям и вере в чудеса. Каждый герой вносит свою нотку в общее настроение – от смешных ситуаций до трогательных моментов. Непредсказуемые повороты сюжета, яркие персонажи и неизменная атмосфера праздника сделали фильмы этой серии неотъемлемой частью новогоднего телеэфира.

5. «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (1965)

Описание: Фильм состоит из трёх новелл, каждая из которых посвящена забавным приключениям студента Шурика. В первой истории он спасает склад от грабителей, во второй – перевоспитывает хулигана по имени Федя, а в третьей – сталкивается с курьёзами на экзамене. Фильм очаровывает своим тонким юмором, лёгкостью и незабываемыми персонажами. Эти короткие истории наполнены духом времени, искренним оптимизмом и обаянием, которое покоряет зрителей уже многие десятилетия.

6. «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)

Описание: Советский инженер Тимофеев изобретает машину времени, которая случайно переносит царя Ивана Грозного в современную Москву, а его соседа – в XVI век. Столкновение двух эпох приводит к множеству забавных и нелепых ситуаций, от попыток царя освоиться в новой реальности до смешных сцен с современниками, оказавшимися в прошлом. Блистательная игра актёров, остроумные диалоги и абсурдные ситуации делают этот фильм культовой советской комедией.

7. «Джентльмены удачи» (1971)

Описание: Добродушный воспитатель детского сада Трошкин неожиданно оказывается втянутым в криминальную историю. Чтобы вернуть уникальный шлем Александра Македонского, он соглашается на рискованную авантюру – притвориться жестоким преступником по кличке «Доцент» и проникнуть в банду. Смешные недоразумения, яркие диалоги и искренняя доброта героя превращают фильм в настоящую жемчужину советского кино.

8. «Бриллиантовая рука» (1968)

Описание: Семён Горбунков, обычный советский гражданин, случайно оказывается в центре операции контрабандистов. Они пытаются использовать его для перевозки контрабандных драгоценностей, но Семён решает помочь милиции разоблачить преступников. Полный комичных ситуаций и остроумных реплик, фильм стал одним из самых любимых среди зрителей. Каждая сцена – это яркое сочетание юмора, динамики и мастерства актёров.

9. «Кавказская пленница» (1966)

Описание: Молодой студент Шурик отправляется в горную республику для сбора фольклора, где неожиданно становится участником плана похищения красавицы Нины. Ему предстоит не только справиться с хитрыми похитителями, но и завоевать уважение местных жителей. Яркие пейзажи, незабываемые диалоги и обаяние главных героев сделали этот фильм любимым для зрителей разных поколений.

10. «Девчата» (1961)

Описание: Фильм «Девчата» (1961) рассказывает историю 18-летней Тоси Кислицыной, которая по распределению приезжает работать в леспромхоз на Урал. Там она поселяется в общежитии и заводит дружбу с соседками, за исключением Анфисы, с которой у неё не складываются отношения. На местном танцевальном вечере Тося встречает Илью Ковригина, передовика производства. Между ними возникает ссора, после которой Илья заключает пари с другом, что за неделю влюбит Тосю в себя.

11. Серия фильмов «Гарри Поттер» (2001–2011)

Описание: серия фильмов о Гарри Поттере рассказывает о юном волшебнике, который в 11 лет узнает о своем магическом происхождении и поступает в школу чародейства Хогвартс. Вместе с друзьями, Гермионой Грейнджер и Роном Уизли, он сталкивается с множеством приключений, раскрывая тайны магического мира. Гарри узнает, что он связан с темным волшебником Волан-де-Мортом, который убил его родителей и пытается вернуть себе власть.

На протяжении фильмов герои противостоят тёмным силам, раскрывая загадки, связанные с философским камнем, тайной комнатой и опасным турниром Трёх волшебников. Гарри также сталкивается с пророчеством, которое предрекает его судьбоносное столкновение с Волан-де-Мортом. С каждым годом битва между добром и злом становится всё более напряжённой, а ставки – выше.

12. «Карнавал» (1981)

Описание: Нина Соломатина, молодая девушка из маленького городка Оханска, мечтает стать знаменитой актрисой. После окончания школы она решает отправиться в Москву, чтобы поступить в театральное училище, но на экзаменах терпит неудачу. В поисках поддержки она переезжает к отцу, который оставил ее еще в детстве, и начинает жить с его семьей.

Фильм “Карнавал” был снят Татьяной Лиозновой, режиссером, уже имевшей признание зрителей за такие работы, как “Три тополя на Плющихе” и “Семнадцать мгновений весны”. Главные роли в фильме сыграли Ирина Муравьева, Юрий Яковлев, Клара Лучко, а также Александр Абдулов и Екатерина Жемчужная.

13. «Серебряные коньки» (2020)

Описание: Сюжет фильма разворачивается в Петербурге в канун Нового года 1899 года. Матвей, заключив пари с друзьями, решает забраться на балкон богатого чиновника, но неожиданно встречает его дочь, Алису, и сразу влюбляется в нее.

Алиса, узнав, что ей предстоит выйти замуж за нелюбимого человека, переживает, так как ее мечта — посвятить жизнь науке, теперь под угрозой. Она не готова отказаться от своих амбициозных целей ради замужества.

Матвей решает бороться за сердце Алисы. У него нет богатства, только работа посыльного и старые серебряные коньки отца, но это не останавливает его. Он устраивает для Алисы тайные свидания и показывает ей мир, где можно быть счастливыми без обязательств.

14. «Семьянин» (The Family Man, 2000)

Джек Кампбелл, успешный бизнесмен и холостяк, внезапно оказывается в альтернативной реальности. Он просыпается и обнаруживает, что женат на женщине, которую когда-то любил, и имеет двух детей. В этой жизни Джек — обычный семейный человек, работающий в небольшом магазине шин, и его жизнь выглядит совершенно иначе, чем та, к которой он привык. Джек начинает осознавать, что его выборы в прошлом могли бы привести к совершенно иному будущему. Несмотря на отсутствие материальных благ, он чувствует тепло и радость, которых не было в его прежней жизни. Постепенно Джек сталкивается с вопросом, что действительно важно — карьера и деньги или семья и любовь.

15. «Отпуск по обмену» (The Holiday, 2006)

В центре сюжета две женщины, переживающие личные проблемы: Айрис — британская журналистка, страдающая от неразделенной любви, и Аманда — успешная бизнесвумен из Лос-Анджелеса, которая только что рассталась с своим бойфрендом. Они решают провести отпуск по обмену: Айрис переезжает в роскошный дом Аманда в Калифорнии, а та отправляется в уютный дом Айрис в английской провинции. Во время этого обмена обе женщины сталкиваются с неожиданными поворотами судьбы. Айрис знакомится с братом Аманды, Гратоном, а Аманда заводит отношения с другом Айрис, старым и обаятельным Артуром.