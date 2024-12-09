Какие фильмы смотрят на Рождество и Новый год за рубежом?

Наш ответ:

Просмотр фильмов в период Нового года и Рождества давно стал неотъемлемой традицией, объединяющей людей в разных уголках света. В России такие праздники немыслимы без «Иронии судьбы...», «Ивана Васильевича», «Чародеев» и «Елок». Но как обстоят дела с кинематографическими предпочтениями в других странах? Мы собрали подборку популярных фильмов, которые помогут разнообразить ваш праздничный список атмосферного кино.

Новогодние традиции: фильмы со всего мира

Австрия – «Семья Трапп» (1956)

Американская классика «Звуки музыки», вдохновленная реальной историей семьи фон Трапп, мало популярна в Австрии. Зато местные жители с удовольствием смотрят «Семью Трапп» (Die Trapp-Familie) 1956 года, где эта история адаптирована с учетом национального колорита.

Картина рассказывает о сироте Марии, которая попадает в монастырь, но, не выдержав строгих правил, становится гувернанткой в семье строгого офицера, потерявшего жену. Несмотря на начальные трудности, Марии удается завоевать доверие семи детей, а в процессе она находит свою любовь. Фильм стал символом австрийских праздников и вдохновил даже на сиквел — «Семья Трапп в Америке».

Норвегия – «Три орешка для Золушки» (1973)

В Норвегии рождественское настроение неизменно связано с очаровательной сказкой «Три орешка для Золушки». Основанная на сказке братьев Гримм, эта версия отличается от классической истории Шарля Перро. Вместо крестной феи главной героине помогают три волшебных орешка.

Мачеха мечтает выдать свою дочь за принца, а Золушку оставляет дома. Но неожиданно на балу появляется таинственная девушка в маске, завораживающая принца. Этот фильм уже много лет остается обязательным для новогодних праздников в Норвегии.

Финляндия – «Санта на продажу» (2010)

Финляндия переворачивает традиционные рождественские истории с ног на голову. Фильм «Санта на продажу» представляет Йоулупукки в совершенно ином свете.

По сюжету при бурении на одной из сопок рабочие обнаруживают странное захоронение. Местные мальчишки, услышав об этом, предполагают, что там покоится настоящий Йоулупукки – не добрый дедушка, а зловещий персонаж древних легенд. События развиваются стремительно, и накануне Рождества начинаются странные происшествия: пропадают дети, гибнет скот, а виновником этих бед становится именно найденный Санта.

Великобритания – «Реальная любовь» (2003)

Британцы не представляют праздников без романтичной комедии «Реальная любовь». Картина объединяет несколько историй, переплетающихся в канун Рождества, и исследует разные аспекты любви — от радости до разочарований. Великолепный актерский состав и праздничная атмосфера сделали фильм настоящей классикой.

Германия – «Девяностый день рождения, или Ужин на одного» (1963)

Для жителей Германии короткометражная комедия «Ужин на одного» — непременный атрибут Нового года.

Мисс Софи празднует 90-летие, но все её друзья уже ушли из жизни. Её дворецкий с энтузиазмом изображает гостей, имитируя их манеры и голоса. Чем больше «гости» выпивают, тем комичнее становятся ситуации. Эту 18-минутную ленту с удовольствием смотрят не только в Германии, но и в Швейцарии, Австрии, Финляндии и других странах.

Италия – «Рождественские каникулы» (1983)

Итальянцы обожают серию комедий «Рождественские каникулы». Фильмы рассказывают о веселых приключениях героев, наполненных юмором, курьезами и праздничным настроением.

Испания – «Большая семья» (1962)

Испанская классика «Большая семья» – это добродушная комедия о многодетной семье, которая пытается справиться с бытовыми трудностями. Улыбки и слезы, потерянный ребенок и поиск счастья — всё это делает фильм незаменимым в рождественские дни.

Швеция – «В постели с Сантой» (1999)

Шведы предпочитают черные комедии, и «В постели с Сантой» – их фаворит. Эта провокационная история о семейных праздниках с неожиданными тайнами, мрачным юмором и важной моралью: настоящая семья — это не всегда о биологических связях.

Французы склонны к остроумному сарказму. Их праздничный выбор — фильм с черным юмором о Деде Морозе, перестрелках и неожиданных поворотах.

Теплая рождественская история о вере в чудеса неизменно согревает сердца канадцев.

Американцы чтут «Эту замечательную жизнь» как символ праздничной морали. Вместе с ней ежегодно пересматривают приключения Кевина в «Один дома» и веселые сцены из «Эльфа».

Австралия – «Рождество в буше» (1983)

В жаркой Австралии фильмы о заснеженных праздниках уступают место истории о семье, ищущей украденного скакуна. Без снега, но с душой.

Эти фильмы наполнят ваш Новый год атмосферой, где бы вы ни находились. Быть может и вы добавите какой нибудь из них в свой список обязательных к просмотру!

