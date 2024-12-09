Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Какие есть современные фильмы, снятые по новогодним сказкам?

Какие есть современные фильмы, снятые по новогодним сказкам?

Олег Скрынько 9 декабря 2024 Дата обновления: 9 декабря 2024
Наш ответ:

Мы тщательно отобрали эти фильмы, неординарные и атмосферные новогодние экранизации, чтобы в праздничные вечера вы могли не только наслаждаться фильмами, но и возвращаться к книгам, на которых они основаны.

Наверное, нет такой рождественской истории, которая бы экранизировалась так часто, как знаменитая «Рождественская песнь в прозе» Чарльза Диккенса. В этом современном варианте речь пойдет о трех духах — Настоящего, Прошлого и Будущего, которые накануне Рождества берутся за дело: им предстоит изменить жизнь циничного богача Клинта Бриггса. Однако, эти духи — не просто потусторонние существа, а сотрудники международной корпорации, которые тоже могут устать от своей работы. Встретившись с Бриггсом, Дух Настоящего Рождества пересматривает свое существование и вспоминает прошлое. В главных ролях — Райан Рейнольдс и Уилл Феррелл.

Экранизация рассказа Аркадия Гайдара о двух братьях, Чуке и Геке, которые отправляются из Москвы на Север, где их отец работает, чтобы встретить Новый год вместе. Эта трогательная семейная история о взаимной поддержке и любви. В ролях — Владимир Вдовиченков, Юлия Снигирь и Тимофей Трибунцев.

В новой экранизации классической истории о Щелкунчике юная Клара получает уникальный подарок на Рождество и отправляется в захватывающее путешествие по волшебным мирами: Стране Снегов, Стране Цветов и Стране Сладостей. Ее целью является четвертое королевство, где она столкнется с армией мышей во главе с Мышиным Королем.

Идеальная история для интровертов, которые не понимают, из-за чего вокруг Рождества столько шума. Гринч, мизантроп, живет в темной пещере на горе вдали от людей, но жители города готовят грандиозное празднование. Раздраженный их веселым беспокойством, Гринч решает украсть Новый год. Озвучивает Гринча сам Бенедикт Камбербэтч. Если есть возможность, смотрите в оригинале!

Новогодняя сказка по мотивам произведения Брайана Селзника, в режиссуре Мартина Скорсезе. После того как Хьюго раскрывает тайну механизма, оставленного его погибшим отцом, он отправляется в путешествие, которое изменит его жизнь.

Магическая история о девочке Лире и ее защитнике Пантелеймоне, которые отправляются на Север, где встречают ледовых медведей и ведьм. К экранизации есть много вопросов у поклонников книги, но фильм обладает неповторимой атмосферой зимнего волшебства.

Сказка Роальда Даля о мальчике Чарли, который выигрывает билет на загадочную шоколадную фабрику, экранизирована с участием Джонни Деппа. Этот фильм не только для детей, но и для взрослых, благодаря уникальному сочетанию фантазии и интересной актерской игры.

Экранизация сказки Клайва С. Льюиса стала настоящим подарком для поклонников детского фэнтези. Магические существа, снежные просторы Нарнии и борьба добра со злом — что может быть лучше для просмотра в канун праздников?

Хотя новогодняя тематика в этой истории не является основной, каждый фильм о Гарри Поттере полон праздничной атмосферы. Особенно это касается сцен, проходящих в зимнем Хогвартсе. Под Новый год несложно пересмотреть все восемь фильмов!

Приключенческая фантазия о зиме в Голландии, перенесенная в Санкт-Петербург 1899 года. Этот фильм расскажет о зимних приключениях на льду и любви, которая растет среди снежных просторов Петербурга.

Теперь вам не нужно тратить время на поиски — просто сохраните этот список и каждый день открывайте для себя новую историю.

