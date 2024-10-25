Меню
Какие актеры сыграли в фильме «Руки вверх!»

Олег Скрынько 25 октября 2024 Дата обновления: 25 октября 2024
Наш ответ:

«Руки вверх!» — российский музыкальный байопик, посвященный одноименной поп-группе. В прокат фильм вышел 10 октября 2024 года. Основатели коллектива Сергей Жуков и Алексей Потехин сыграли самих себя. Жукова в детстве воплотил его сын Энджел, тогда как в роли молодого Жукова появился Влад Прохоров. Потехина в молодости сыграл Илья Русь. В основной актерский состав также вошли Артем Осипов (знакомый), Виктория Полторак (мать Сергея Жукова), Федор Лавров (Шалаев), Валентина Ляпина (знакомая), Регина Бурд (сыграла саму себя), Александр Обласов (продюсер). Компанию им составили Григорий Багров, Андрей Гнып (охранник), Валерий Борисов (бандит), Наталия Поборцева (Ира Томилова в молодости), Евгений Ковалюк (Евгений, организатор концерта), Зарина Бахтиева (журналистка), Анжелика Легостаева (журналистка), Санора Кирсанова и другие.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Руки вверх!
Руки вверх! биография, комедия, музыка
2024, Россия
7.0
