Какие актеры сыграли в фильме «Руки вверх!»

«Руки вверх!» — российский музыкальный байопик, посвященный одноименной поп-группе. В прокат фильм вышел 10 октября 2024 года. Основатели коллектива Сергей Жуков и Алексей Потехин сыграли самих себя. Жукова в детстве воплотил его сын Энджел, тогда как в роли молодого Жукова появился Влад Прохоров. Потехина в молодости сыграл Илья Русь. В основной актерский состав также вошли Артем Осипов (знакомый), Виктория Полторак (мать Сергея Жукова), Федор Лавров (Шалаев), Валентина Ляпина (знакомая), Регина Бурд (сыграла саму себя), Александр Обласов (продюсер). Компанию им составили Григорий Багров, Андрей Гнып (охранник), Валерий Борисов (бандит), Наталия Поборцева (Ира Томилова в молодости), Евгений Ковалюк (Евгений, организатор концерта), Зарина Бахтиева (журналистка), Анжелика Легостаева (журналистка), Санора Кирсанова и другие.
