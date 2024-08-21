Меню
Какие актеры сыграли в фильме «Дом, который построил Джек»?

21 августа 2024
Наш ответ:

«Дом, который построил Джек» (2018) — трансгрессивный авторский фильм датского режиссера Ларса фон Триера. Картина повествует о маньяке-перфекционисте, который совершает ряд ужасных преступлений, обставляя их как произведения искусства. Параллельно заглавный персонаж, по профессии являющийся архитектором, пытается построить дом.

Главную роль исполнил Мэтт Диллон. Бруно Ганц, наиболее известный по образу Гитлера в исторической драме «Бункер» (2004), воплотил Верджа (то есть Вергилия), который становится собеседником и проводником Джека на пути в преисподнюю. Женщин, ставшими жертвами Джека, сыграли Ума Турман, Шиван Фэллон Хоган, Софи Гробель и Райли Кио. Также в актерском составе были задействованы Джереми Дэвис, Джек МакКензи, Эмиль Тольструп, Эдвард Спелирс, Марьяна Янкович, Ози Икхайл, Дэвид Бэйли и другие.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Мэтт Диллон
Мэтт Диллон
Matt Dillon
Бруно Ганц
Бруно Ганц
Bruno Ganz
Ума Турман
Ума Турман
Uma Thurman
Шиван Фэллон
Шиван Фэллон
Siobhan Fallon Hogan
Софи Гробёль
Софи Гробёль
Sofie Gråbøl
Райли Кио
Райли Кио
Riley Keough
Джереми Дэвис
Джереми Дэвис
Jeremy Davies
Ози Икхайл
Ози Икхайл
Osy Ikhile
Эмиль Тольструп
Emil Tholstrup
Эдвард Спелирс
Эдвард Спелирс
Edward Speleers
Марьяна Янкович
Marijana Jankovic
Дэвид Бэйли
Дэвид Бэйли
David Bailie
