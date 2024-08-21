Какие актеры сыграли в фильме «Дом, который построил Джек»?

«Дом, который построил Джек» (2018) — трансгрессивный авторский фильм датского режиссера Ларса фон Триера. Картина повествует о маньяке-перфекционисте, который совершает ряд ужасных преступлений, обставляя их как произведения искусства. Параллельно заглавный персонаж, по профессии являющийся архитектором, пытается построить дом.
Главную роль исполнил Мэтт Диллон. Бруно Ганц, наиболее известный по образу Гитлера в исторической драме «Бункер» (2004), воплотил Верджа (то есть Вергилия), который становится собеседником и проводником Джека на пути в преисподнюю. Женщин, ставшими жертвами Джека, сыграли Ума Турман, Шиван Фэллон Хоган, Софи Гробель и Райли Кио. Также в актерском составе были задействованы Джереми Дэвис, Джек МакКензи, Эмиль Тольструп, Эдвард Спелирс, Марьяна Янкович, Ози Икхайл, Дэвид Бэйли и другие.
