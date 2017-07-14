Какая хронология фильмов «Планета обезьян» по порядку?

Франшиза о разумных приматах, угрожающих человечеству, насчитывает почти десяток фильмов – оригинальные, Тима Бертона, и новую трилогию Мэтта Ривза. Все фильмы про Планету обезьян лучше всего смотреть в следующем порядке, чтобы следить именно за хронологией сюжета:
Восстание планеты обезьян (2011)
Планета обезьян: Революция (2014)
Планета обезьян: Война (2017)
Планета обезьян (1968)
Планета обезьян (2001)
Под планетой обезьян (1970)
Бегство с планеты обезьян (1971)
Завоевание планеты обезьян (1972)
Битва за планету обезьян (1973)
