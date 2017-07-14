Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Какая хронология фильмов «Планета обезьян» по порядку?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

Франшиза о разумных приматах, угрожающих человечеству, насчитывает почти десяток фильмов – оригинальные, Тима Бертона, и новую трилогию Мэтта Ривза. Все фильмы про Планету обезьян лучше всего смотреть в следующем порядке, чтобы следить именно за хронологией сюжета:

Восстание планеты обезьян (2011)

Планета обезьян: Революция (2014)

Планета обезьян: Война (2017)

Планета обезьян (1968)

Планета обезьян (2001)

Под планетой обезьян (1970)

Бегство с планеты обезьян (1971)

Завоевание планеты обезьян (1972)

Битва за планету обезьян (1973)

Теги: в каком порядке смотреть фильмы?
