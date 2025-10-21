Какая порода собаки из фильма «Глазами пса»?

«Глазами пса» — американский концептуальный хоррор, вышедший в российский прокат 16 октября. Особенность проекта заключается в том, что события в нем показаны с точки зрения собаки.

О чем фильм

По сюжету пес Инди вместе с хозяином Тоддом переезжают из города в загородный дом. Инди сразу же чувствует неладное. Пес видит то, что остается вне восприятия Тодда, а также слышит предупреждения от давно умершей собаки о страшной смерти предыдущего жильца. Когда Тодд начинает поддаваться темным силам, витающим в доме, Инди вступает в борьбу с потусторонним злом.

Какой породы пес из фильма?

Снявшийся в картине пес Инди принадлежит к породе новошотландский ретривер (также эта порода известна как толлер). Новошотландский ретривер был выведен в XIX веке в Новой Шотландии (Канада) с целью приманивания и подачи водоплавающей птицы.