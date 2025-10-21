Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Какая порода собаки из фильма «Глазами пса»?

Какая порода собаки из фильма «Глазами пса»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 21 октября 2025 Дата обновления ответа: 21 октября 2025

«Глазами пса» — американский концептуальный хоррор, вышедший в российский прокат 16 октября. Особенность проекта заключается в том, что события в нем показаны с точки зрения собаки.

О чем фильм

По сюжету пес Инди вместе с хозяином Тоддом переезжают из города в загородный дом. Инди сразу же чувствует неладное. Пес видит то, что остается вне восприятия Тодда, а также слышит предупреждения от давно умершей собаки о страшной смерти предыдущего жильца. Когда Тодд начинает поддаваться темным силам, витающим в доме, Инди вступает в борьбу с потусторонним злом.

Какой породы пес из фильма?

Снявшийся в картине пес Инди принадлежит к породе новошотландский ретривер (также эта порода известна как толлер). Новошотландский ретривер был выведен в XIX веке в Новой Шотландии (Канада) с целью приманивания и подачи водоплавающей птицы.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Глазами пса
Глазами пса ужасы, триллер
2025, США
6.0
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Как смотреть все фильмы «Вавилон 5» в хронологическом порядке? 1 комментарий
Когда выйдет 3 сезон сериала «Граница миров»? 1 комментарий
Будет ли второй сезон сериала «Большой человек»? 2 комментария
Зачем каждый прожженный автомобилист из СССР клал в бардачок мешочек соли: а еще мыло и картофелину
Узнал, как в СССР гладили одежду без утюга – попробовал и округлил глаза: вышло не хуже, чем с дорогущим отпаривателем
Что делать, если укусил клещ: врач назвала четкий порядок действий – про масло и народные методы забудьте
Тест со звездочкой: угадайте, кто перед вами — советская дива или голливудская звезда (я потерпела фиаско уже на 3-м фото)
У сериала «После Фишера. Инквизитор» с Петровым и Гухман наконец появилась точная дата премьеры: спойлер — это произойдет в мае-2026
Netflix по-тихому снял свой «Служебный роман»: местный Новосельцев симпатичней советского, а вот с Мымрой все сложнее в разы
Хотите лечь спать вовремя? Вот 3 мини-сериала, которые расскажут все за 6 серий — №2 со звездой «Игры престолов»
Когда уйдем со школьного двора – пройдем тест: вспомните 5 фильмов СССР про школу и выпускников
«“Великолепный век” смешали с “Игрой престолов”»: новый эпик с Безруковым напомнил сразу 2 великих сериала (это комплимент!)
Это аниме оценили наравне с «Соло прокачкой»: те же 8.5 на IMDb и крутые бои – вот только герой не «картонка» как Джин-у
После этих 4-х российских мистических детективов «Первый отдел» покажется детским садом: рейтинги от 7,0 до 8,2 на КП
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше