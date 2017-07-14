Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Какая песня играет в фильме «Пятьдесят оттенков серого»?

Какая песня играет в фильме «Пятьдесят оттенков серого»?

Почемучка 14 июля 2017 Дата обновления: 14 июля 2017
Наш ответ:

В фильме «На пятьдесят оттенков темнее» главной песней стала композиция Зейна Малика и Тейлор Свифт – I don’t want to live forever, а в оригинальном «Пятьдесят оттенков серого» играли следующие песни:

I Put a Spell On You - ANNIE LENNOX

Undiscovered - LAURA WELSH

Tribe (feat. Jesse Boykins III) - THEOPHILUS LONDON

Meet Me In the Middle - JESSIE WARE

Love Me Like You Do - ELLIE GOULDING

Beast of Burden - THE ROLLING STONES

Earned It - THE WEEKND

Haunted (Michael Diamond Remix) – BEYONCE

I'm On Fire - AWOLNATION

Crazy In Love (2014 Remix) - BEYONCÉ

На пятьдесят оттенков темнее
На пятьдесят оттенков темнее драма, мелодрама
2017, США
6.0
Пятьдесят оттенков серого
Пятьдесят оттенков серого драма, мелодрама
2015, США
4.0
