Какая песня играет в фильме «Пятьдесят оттенков серого»?

В фильме «На пятьдесят оттенков темнее» главной песней стала композиция Зейна Малика и Тейлор Свифт – I don’t want to live forever, а в оригинальном «Пятьдесят оттенков серого» играли следующие песни:
I Put a Spell On You - ANNIE LENNOX
Undiscovered - LAURA WELSH
Tribe (feat. Jesse Boykins III) - THEOPHILUS LONDON
Meet Me In the Middle - JESSIE WARE
Love Me Like You Do - ELLIE GOULDING
Beast of Burden - THE ROLLING STONES
Earned It - THE WEEKND
Haunted (Michael Diamond Remix) – BEYONCE
I'm On Fire - AWOLNATION
Crazy In Love (2014 Remix) - BEYONCÉ
