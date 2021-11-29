Как звали жену в фильме «Любовь и голуби»?

Наш ответ:

Супругу Василия Егоровича Кузякина из фильма «Любовь и голуби» зовут Надежда. Роль простой деревенской женщины блестяще сыграла Народная артистка РСФСР Нина Дорошина. Интересно, что у героини был реальный прототип, причем звали ее точно так же – Надежда Кузякина. Дело в том, что фильм Владимира Меньшова был снят по пьесе сибирского автора Владимира Гуркина. В основу своего детища Гуркин положил реальный случай, произошедший в семье его соседей, при этом он не стал менять ни место действия, ни имена персонажей. Реальные Кузякины отнеслись к этому спокойно.