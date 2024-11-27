Как звали ведьму из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки»?

Наш ответ:

«Вечера на хуторе близ Диканьки» — классический сказочный фильм Александра Роу, вышедший в 1961 году. Кроме черта, которого седлает кузнец Вакула, в картине есть и другие персонажи, связанные с мистикой. Прежде всего это Пузатый Пацюк, который занимался колдовством и поедал вареники, отправляя их в рот силой мысли. Также молва приписывает связь с нечистой силой Солохе, матери Вакуле. К Солохе любят захаживать не только деревенские казаки и сельский глава, но и сам черт. Сама же Солоха стремится поженить на себе богача Чуба, чтобы завладеть его состоянием. Вакула добивался свадьбы с Оксаной, дочерью Чуба, но Солоха этому препятствовала.