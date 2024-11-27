Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Как звали ведьму из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки»?

Как звали ведьму из фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки»?

Олег Скрынько 27 ноября 2024 Дата обновления: 27 ноября 2024
Наш ответ:

«Вечера на хуторе близ Диканьки» — классический сказочный фильм Александра Роу, вышедший в 1961 году. Кроме черта, которого седлает кузнец Вакула, в картине есть и другие персонажи, связанные с мистикой. Прежде всего это Пузатый Пацюк, который занимался колдовством и поедал вареники, отправляя их в рот силой мысли. Также молва приписывает связь с нечистой силой Солохе, матери Вакуле. К Солохе любят захаживать не только деревенские казаки и сельский глава, но и сам черт. Сама же Солоха стремится поженить на себе богача Чуба, чтобы завладеть его состоянием. Вакула добивался свадьбы с Оксаной, дочерью Чуба, но Солоха этому препятствовала.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Вечера на хуторе близ Диканьки. Ночь перед Рождеством
Вечера на хуторе близ Диканьки. Ночь перед Рождеством семейный, сказка
1961, СССР
7.0
