Как звали собаку из фильма «Самогонщики»?

Олег Скрынько 4 декабря 2024 Дата обновления: 4 декабря 2024
Наш ответ:

«Самогонщики» — короткометражная комедия Леонида Гайдая в стиле немого кино Чарли Чаплина и Бастера Китона. Вышел этот 18-минутный фильм в 1961 году. По сюжету трио жуликов-антигероев в лице Труса, Балбеса и Бывалого зимой варят на продажу самогон в бревенчатом домике, расположенном вдали от города. Кроме неразлучной троицы, в истории важную роль играет еще один персонаж — пес по кличке Барбос. Сначала производство самогона идет как надо, но затем захмелевший Трус устраивает хаос и едва не губит предприятие. Затем трио обедает, а Барбосу вместо нормальной пищи дают смоченный в самогоне сахар. Обиженный пес начинает опрокидывать емкости с самогоном, а затем сбегает в лес со змеевиком из самогонного аппарата. Бывалый, Балбес и Трус бросаются вдогонку, но попадают в милицию.

