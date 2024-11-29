Меню
Как звали начальницу и других героев из фильма «Служебный роман»?

Как звали начальницу и других героев из фильма «Служебный роман»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Дата ответа: 29 ноября 2024

«Служебный роман» — классическая комедийная мелодрама Эльдара Рязанова, вышедшая в 1977 году. Действие разворачивается в конторе, занимающейся статистическими вычислениями. В центре сюжета — работники этого учреждения. Главными героями выступают Людмила Прокофьевна Калугина, занимающая пост директора, и ее подчиненный в лице старшего статистика Анатолия Ефремовича Новосельцева. Другие действующие лица — Юрий Григорьевич Самохвалов (заместитель Калугиной), Ольга Петровна Рыжова (сотрудница учреждения, влюблена в Самохвалова), Верочка (секретарша Калугиной), Шура (профсоюзная активистка), Петр Иванович Бубликов (начальник отдела общественного питания), жена Самохвалова, Вова (старший сын Новосельцева), младший сын Новосельцева, Жора (завхоз), Алена (подруга Верочки), Боровских (начальник отдела местной промышленности) и другие.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Служебный роман
Служебный роман мелодрама, комедия
1977, СССР
8.0
