«Оно» — книга американского писателя Стивена Кинга. Он обрел культовый статус во всем мире и лег в основу нескольких экранизаций, имевших широкий успех у зрителей.

Как звали клоуна из фильма «Оно»

В фильме «Оно» (2017), снятом по одноименному роману, главный антагонист принимает облик жуткого клоуна по имени Пеннивайз, или, как его часто называют дети, Танцующий Клоун. Это существо на самом деле не человек, а древняя зловещая сила, питающаяся страхом и жизнями детей. Клоунский образ он выбирает потому, что так проще завлечь жертв — маска яркого и веселого персонажа оборачивается чудовищной ловушкой.



Пеннивайз обладает способностью менять форму и превращаться в самые сокровенные страхи каждого ребенка, делая его образ по-настоящему всепоглощающим ужасом. Именно этот клоун стал одной из самых узнаваемых фигур в хоррор-кино, олицетворением детских кошмаров и символом того, что зло может скрываться за самой безобидной улыбкой.