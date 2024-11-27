Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Как звали главного героя и других персонажей фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 27 ноября 2024 Дата обновления ответа: 27 ноября 2024

«Вечера на хуторе близ Диканьки» (1961) — знаменитая экранизация повести Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством». По сюжету молодой и бесстрашный кузнец Вакула, живущий в украинском селе, влюбляется в прекрасную девушку Оксану, которая является дочерью богатого казака по имени Корней Корнеевич Чуб. Оксана насмехается над Вакулой и говорит, что выйдет за него замуж, только если он достанет ей черевички самой царицы. В дальнейшем Вакуле удается оседлать черта, перенестись на нем в Петербург и достать драгоценные черевички. Также в фильме фигурируют такие персонажи, как Солоха (мать Вакулы), дьяк Осип Никифорович, кум Панас, жена кума Панаса, ткач Шапуваленко, казак и колдун Пузатый Пацюк, Одарка (подруга Оксаны), сельский голова.

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Вечера на хуторе близ Диканьки. Ночь перед Рождеством
Вечера на хуторе близ Диканьки. Ночь перед Рождеством семейный, сказка
1961, СССР
7.0
