Как звали главного героя и других персонажей фильма «Вечера на хуторе близ Диканьки»?

«Вечера на хуторе близ Диканьки» (1961) — знаменитая экранизация повести Николая Гоголя «Ночь перед Рождеством». По сюжету молодой и бесстрашный кузнец Вакула, живущий в украинском селе, влюбляется в прекрасную девушку Оксану, которая является дочерью богатого казака по имени Корней Корнеевич Чуб. Оксана насмехается над Вакулой и говорит, что выйдет за него замуж, только если он достанет ей черевички самой царицы. В дальнейшем Вакуле удается оседлать черта, перенестись на нем в Петербург и достать драгоценные черевички. Также в фильме фигурируют такие персонажи, как Солоха (мать Вакулы), дьяк Осип Никифорович, кум Панас, жена кума Панаса, ткач Шапуваленко, казак и колдун Пузатый Пацюк, Одарка (подруга Оксаны), сельский голова.
