Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Как звали героиню Людмилы Гурченко в фильме "Карнавальная ночь"?

Как звали героиню Людмилы Гурченко в фильме "Карнавальная ночь"?

Олег Скрынько 26 ноября 2024 Дата обновления: 26 ноября 2024
Наш ответ:

Героиню Людмилы Гурченко в фильме «Карнавальная ночь» звали Леночка Крылова.

Сюжет фильма разворачивается вокруг подготовки новогоднего праздника в клубе. Молодая и энергичная Леночка Крылова вместе с коллегами задумывает организовать яркий и веселый вечер для гостей. Однако их планы сталкиваются с серьёзной преградой в лице директора клуба Сергея Сергеевича Огурцова — педантичного и занудного бюрократа. Он решает превратить праздник в скучное мероприятие, насыщенное отчётами и нравоучениями. Огурцов убеждён, что знает, как лучше организовать вечер, и активно вмешивается в процесс подготовки, вызывая недовольство коллектива. Команда во главе с Леночкой разрабатывает хитрый план, чтобы обойти строгого начальника и провести по-настоящему праздничный бал. В финале, несмотря на все препятствия, молодым людям удаётся воплотить свои идеи, подарив зрителям атмосферу настоящего новогоднего чуда. Фильм стал культовым благодаря искромётному юмору, запоминающимся музыкальным номерам и яркой игре Людмилы Гурченко.

Персоны, которые упомянуты в вопросе

Упоминающиеся фильмы и сериалы

Карнавальная ночь
Карнавальная ночь мюзикл, комедия
1956, СССР
7.0
