Как звали героев фильма «Операция “Ы”»?

«Операция “Ы” и другие приключения Шурика» — знаменитая советская комедия, поставленная Леонидом Гайдаем. Фильм состоит из трех новелл, которые объединяет фигура главного героя в лице студента Шурика.



В части «Напарник» подрабатывающий на стройке Шурик вынужден сотрудничать с хулиганом Федей, которого милиция отправила на общественные работы. На стройке Федю встречает прораб Павел Степанович. Имя сурового милиционера, который приставлен к Феде, не называется.



В истории «Наваждение» Шурик, готовясь к экзамену, ищет, где бы достать необходимый конспекты пройденного материала. По ходу своих поисков он встречается с рядом своих однокурсников, но их имена не раскрываются. Также не называется по имени принимающий экзамен профессор. В итоге Шурик все-таки обнаруживает драгоценные конспекты в руках девушки Лиды, которая читает их на ходу вместе со своей подругой Ирой. Парня, который читает своему другу ответы на вопросы в наушник, зовут Костя. Женщина, у которой Лида берет ключи от квартиры, значится в актерском составе как «тетя Зоя».



В новелле «Операция “Ы”» жулики Трус, Балбес и Бывалый вступают в сговор с коррумпированным директором торговой базы Петуховым. Бабушка, которую Шурик подменяет в качестве охранника базы, по имени не называется. Ее беспокойную внучку зовут Лена.