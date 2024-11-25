Меню
Киноафиша Спроси Киноафишу Фильмы Как звали героев фильма «Кавказская пленница»?

Как звали героев фильма «Кавказская пленница»?

Задаёт вопрос: Олег Скрынько
Наш ответ: Киноафиша Дата ответа: 25 ноября 2024 Дата обновления ответа: 25 ноября 2024

«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» — классическая советская комедия Леонида Гайдая, вышедшая в 1966 году. По сюжету студент-этнограф Шурик отправляется в научную экспедицию на Кавказ, чтобы изучать здешние культуру, традиции и быт, включая искусство произносить тосты. По пути он знакомится с очаровательной студенткой педагогического института Ниной. Позже, оказавшись на застолье, Шурик выпивает лишнего и попадает в милицию. На помощь ему приходит местный чиновник по фамилии Саахов, задумавший сделать Нину своей женой. Саахов «покупает» Нину у ее дяди Джабраила за стадо баранов и финский холодильник. Саахов, введя в заблуждение Шурика, побуждает его похитить для него Нину, которая вовсе не хочет становиться невестой Саахова. Шурик доставляет Нину в дом Саахова, где за девушкой присматривают Бывалый, Балбес и Трус. Шурик возмущается, когда узнает, что его обманули. Сбежав из психиатрической лечебницы, куда его поместил Саахов, Шурик при помощи своего друга Эдика решает освободить Нину из плена.

Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика комедия
1966, СССР
