Как звали героев фильма «Кавказская пленница»?

«Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» — классическая советская комедия Леонида Гайдая, вышедшая в 1966 году. По сюжету студент-этнограф Шурик отправляется в научную экспедицию на Кавказ, чтобы изучать здешние культуру, традиции и быт, включая искусство произносить тосты. По пути он знакомится с очаровательной студенткой педагогического института Ниной. Позже, оказавшись на застолье, Шурик выпивает лишнего и попадает в милицию. На помощь ему приходит местный чиновник по фамилии Саахов, задумавший сделать Нину своей женой. Саахов «покупает» Нину у ее дяди Джабраила за стадо баранов и финский холодильник. Саахов, введя в заблуждение Шурика, побуждает его похитить для него Нину, которая вовсе не хочет становиться невестой Саахова. Шурик доставляет Нину в дом Саахова, где за девушкой присматривают Бывалый, Балбес и Трус. Шурик возмущается, когда узнает, что его обманули. Сбежав из психиатрической лечебницы, куда его поместил Саахов, Шурик при помощи своего друга Эдика решает освободить Нину из плена.
