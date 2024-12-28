Как звали героев фильма «Чарли и шоколадная фабрика»?

«Чарли и шоколадная фабрика» — американский музыкальное фэнтези по повести Роальда Даля. Премьера фильма состоялась в 2005 году. В центре сюжета — маленький мальчик из бедной семьи Чарли Бакет. Его отец Уильям работает на фабрике по производству зубной пасты. Мать мальчика зовут Хелен. С ними живет дедушка Джо. Когда Уильям лишается работы, семейство оказывается в бедственном положении. В том же городе находится шоколадная фабрика эксцентричного кондитера Вилли Вонки. Однажды он вкладывает в пять плиток шоколада золотые билеты. Дети, получившие эти билеты, получают возможность попасть на фабрику Вонки. После экскурсии каждый ребенок должен получить пожизненный запас шоколада, а один счастливчик удостоится загадочного главного приза. Чарли становится обладателем одного из билетов. Остальные получают немецкий мальчик Август Глуп, избалованная дочь английского миллионера Веруке Соль, юная спортсменка из США Виолетта Борегард и геймер-вундеркинд из Америки Майк Тиви. Оказавшись на фабрике Вонки, дети в сопровождении одного из своих родителей знакомятся в маленькими человечками умпа-лумпами, которые работают в цехе. Также в фильме фигурирует стоматолог Уилбур Вонка, отец Вилли Вонки.