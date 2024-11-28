Как звали девочку в фильме «Двенадцать месяцев»?

«Двенадцать месяцев» — сказочный советский фильм, основанный на пьесе Самуила Маршака. Премьера состоялась в 1973 году. Главная героиня — красивая девушка, которая живет с жестокой мачехой и своей избалованной сводной сестрой. Как в литературном первоисточнике Маршака, так и в экранизации 1973 года персонажи этой истории не имеют имен. Протагонистка фигурирует просто как «Падчерица». В число других действующих лиц входят Мачеха, Дочка, Королева, Профессор, Гофмейстерина, Начальник королевской стражи, Канцлер, Старый солдат, Королевский прокурор, Восточный посол, Западный посол, а также воплощения разных месяцев — Декабрь, Январь, Февраль, Апрель и прочие.
