Как звали девочку из фильма «Звонок»?

Наш ответ:

«Звонок» — знаменитый японский хоррор о страхе смерти, вышедший в 1998 году. Успех этого фильма привел к тому, что он стал отправной точкой для целой франшизы. Кроме того, были выпущены голливудский и южнокорейский ремейки. Сюжет состоит в том, что существует проклятая видеокассета, на которой записаны странные кадры, включая страшного вида девочку-утопленницу. Она сообщает смотрящему, что через семь дней он умрет. В оригинальной картине злосчастную кассету смотрят журналистка Асакава Рэйко и ее бывший муж Рюдзи Такаяма. Пытаясь предотвратить действие проклятия, они выясняют, что девочку-демона зовут Садако Ямамура. Она была дочерью ясновидящей Сидзуко. Мать и дочь имели способность убивать силой мысли. Сорок лет назад Садако была убита собственным отцом и брошена в колодец, расположенный под их домом. В американской версии «Звонка» (2002) имя девочки — Самара Морган.